Acuado por denúncia, Juarez diz que não teve acesso à ação da Sorrelfa

Reprodução Prefeito Juarez Costa diz que vai se pronunciar perante Tribunal de Justiça

A defesa do prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB), afirma que só vai se pronunciar sobre os fatos divulgados neste domingo (18) perante o Tribunal de Justiça. Um vídeo teria sido encaminhado às autoridades no qual mostra um corretor de imóveis de Balneário Camboriú (SC) revelando ser o responsável por pagar as contas dos apartamentos de Juarez na cidade. A informação veio à tona em matéria publicada pelo Jornal A Gazeta, hoje.

Diante das informações, os advogados do prefeito emitiram nota questionando os fatos apontados, que, segundo eles, supostamente pertecem ao processo e teria vazado. “Causa estranheza o fato de um veículo de imprensa ter acesso a um documento que supostamente pertence ao processo, antes mesmo da defesa ter seu acesso liberado aos autos".

Além disso, a defesa de Juarez volta a apontar o deputado federal Nilson Leitão (PSDB) como articulador da Operação Sorrelfa, deflagrada pelo Gaeco nesta semana. "Especialmente pelo fato desse veículo de imprensa ser de propriedade de pessoa filiada ao mesmo partido do parlamentar federal que, além de ser o principal adversário político de Juarez, há cerca de seis meses vinha propagando a deflagração de uma operação do Gaeco contra o prefeito, no intuito de afastar seus possíveis aliados políticos nas eleições deste ano”, conclui a nota.

Operação

Juarez foi alvo da Operação Sorrelfa, deflagrada pelo Gaeco, nessa quinta (15). O peemedebista é investigado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O processo tramita em segredo de justiça.

Agentes do Gaeco estiveram na casa do prefeito, na Prefeitura de Sinop e em um posto de combustíveis. Também foram cumpridos mandados em Santa Catarina. Segundo o Ministério Público, a ação corre em segredo de justiça e são apurados crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Taques e Leitão rebatem acusações de Juarez sobre Operação Sorrelfa