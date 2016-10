Advogada alvo de denúncia rebate Wilson e defende Caramuru leia nota

A advogada Fabíola Cassia de Noronha Sampaio, irmã de Bárbara Pinheiro cunhada do candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), afirma que as informações que a apontam como participante em esquema fraudulento são inverídicas.

Em nota, Fabíola explica que Bárbara é economista, gestora pública e possui experiência em assessoria empresarial, por isso, aceitou convite para atender à Caramuru Alimentos. “Nossos honorários recebidos são, portanto, absolutamente adstritos à atividade técnica, honrada e profissional. Os honorários perfazem cerca de 2% do projeto global, percentual comumente aplicado no mercado de concepção de projetos de viabilidade financeira e consultoria econômica”, diz.

Fabíola ressalta que em nenhum momento ela ou a irmã receberam propina ou foram assediadas para tal. “Recebemos algo lícito, fruto de nossa expertise e trabalho prestado. Qualquer especulação em sentido contrário não passa de uma ilação. Trata-se de mais uma mentira, de um candidato afeito a mentiras”.

Documento protocolado em que Marco Polo, Bárbara e Fabíola dizem estar à disposição das autoridades

A advogada lamenta a situação e aponta factóide político. “Lamento profundamente, em nome de toda a minha família, assistir a uma investida inescrupulosa, de absurda desfaçatez, empreendida por um candidato a prefeito cuja ficha política é marcada por factóides eleitoreiros”, pondera se referindo ao também postulante Wilson Santos, que protocolou documentação composta de supostas provas de esquema de cobrança de propina envolvendo o adversário Emanuel Pinheiro, à Delegacia Fazendária de Cuiabá.

Fabíola também afirma que ela, assim como a irmã e o cunhado, Marco Polo Pinheiro, estão à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. “De nossa parte, as medidas jurídicas cabíveis neste primeiro momento já foram adotadas, no sentido de que a verdade seja restabelecida e nossa honra e imagem tuteladas”.

Caramuru

A advogada aproveita a nota para defender a empresa Caramuru Alimentos que, segundo a denúncia, apresentou requerimento para enquadramento no Prodeic do governo estadual.

Ao Fabíola encaminhou cópia de atas do governo, atos que comprovariam o enquadramento da Caramuru ao Prodeic, nos quais demonstrariam a legalidade do processo, tais como ata de reunião do Cedem e publicações em Diário Oficial, que serão apresentados oportunamente à Defaz.

Além disso, entre os documentos está print de uma reportagem de janeiro de 2015, onde ressalta que a empresa tem gerado empregos em Mato Grosso. Entretanto, meses depois a Controladoria Geral do Estado detectou irregularidades sobre as concessões de incentivos fiscais, por meio do Prodeic, onde constata que a empresa Caramuru Alimentos S/A obteve inconformidade em todos os quesitos dos processos que visa a concessão de incentivos.

Denúncia

Segundo a denúncia, Emanuel teria “facilitado” benefícios fiscais à empresa Caramuru Alimentos, sem a observância de todos os requisitos e trâmites legais, tendo recebido pela atuação em prol da empresa pagamentos na ordem de R$ 4 milhões.

Conforme os documentos, este montante teria sido creditado nas contas de empresas de propriedade do irmão do deputado, Marco Polo de Freitas Pinheiro e da esposa Bárbara Freitas Pinheiro, assim como da irmã de Bárbara, Fabíola Cássia de Noronha Sampaio.

De acordo com a denúncia, as emissões de notas fiscais teriam o propósito exclusivo de propiciar a lavagem dos recursos obtidos como propina, por Emanuel. “A movimentação dos recursos poderá ser rastreada através de quebra de sigilo bancário e fiscal tanto das empresas de propriedade de Marco Polo, Bárbara, Fabíola e da empresa Caramuru”.

Confira, abaixo, íntegra da nota de Fabíola Sampaio.