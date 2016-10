Advogada nega propina e afirma que Wilson fez perder fé na humanidade

Gilberto Leite Segundo Fabíola, sua relação com a Caramuru Alimentos foi baseada em contrato de consultoria

A advogada Fabiola Noronha Sampaio, irmã de Bárbara Pinheiro e cunhada de Marco Pólo Pinheiro, o Popó, negou que sua relação com a Caramuru Alimentos tenha propiciado o pagamento de propina em esquema que envolveria o candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) – irmão de Popó. O caso está sendo explorado politicamente pela campanha do adversário Wilson Santos (PSDB).

Fabiola afirma que a atitude de Wilson Santos, que usou confidências de Bárbara e Popó para atingir a candidatura de Emanuel, a fez perder a fé na humanidade. “Fiquei muito triste. Depois dessa, serei obrigada a ensinar meus filhos a não confiarem em mais ninguém”, declarou em entrevista coletiva na tarde desta quinta (27), revelando que já está tomando medidas judiciais contra o tucano nas esferas cívil e criminal.

Fabíola relatou ainda que conhece Wilson desde 1984, quando foi sua aluna no Colégio São Gonçalo, onde ele lecionava história. A advogada declara, ainda, que foi eleitora dele em diversos processos eleitorais. “Era uma pessoa que eu tinha grande admiração. Agora ficou a tristeza e a mágoa”, desabafou.

Ela nega que Bárbara e Popó tenham procurado Wilson para denunciar Emanuel sobre propina. Conforme Fabíola, o objetivo da visita foi relatar ao amigo que estavam sendo pressionados por negócios feitos na mais absoluta legalidade.

Embora evite falar sobre política, Fabíola afirmou que a situação criada por Wilson ajuda os eleitores a tomarem a decisão. “Os eleitores podem saber quem age de forma honesta e correta e quem usa de factóides e artifícios para obter o poder. A população vai decidir domingo”, disparou.

De acordo com Fabíola, sua relação com a Caramuru Alimentos foi baseada em contrato de consultoria para elaboração de estudo de viabilidade econômica junto com a irmã Bárbara. “O pagamento que recebemos equivale a 2% do valor do empreendimento, o que é legal porque resulta do serviço prestado forma honesta”, afirmou a advogada, admitindo ter recebido da empresa cerca de R$ 2 milhões como honorário pelo serviço prestado.

Além disso, Fabíola reafirma que o enquadramento da Caramuru Alimentos no Prodeic obedeceu aos trâmites legais. Ao contrário do que propaga a campanha de Wilson Santos, garante que o incentivo fiscal recebido pela empresa foi aprovado pelo Cedem.

De acordo com a advogada, a versão da campanha de Wilson informando que a Caramuru Alimentos foi desenquadrada do Prodeic devido a denúncias em relatório da CGE é mentirosa. Ela afirma que a própria empresa solicitou seu desligamento devido à necessidade de adequações logísticas.

Na entrevista, Fabíola ainda lembrou que a Caramuru Alimentos investiu R$ 30 milhões na produção de biodisel na unidade que funciona em Sorriso. Segundo ela, o investimento resulta da consultoria que prestou junto com Bárbara.

