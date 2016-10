Aécio aponta qualificação de Wilson e derrota do PT; coordenação cogita sabotagem em sonorização do ato

Aécio Neves afirmou que Wilson Santos está entre os melhores gestores públicos do Brasil

A campanha do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) recebeu o reforço de lideranças nacionais do PSDB nesta quinta (20). O presidente nacional da sigla, senador Aécio Neves (MG), desembarcou na Capital mato-grossense acompanhado do líder no Senado, senador Cássio Cunha Lima (PB), e pelo líder na Câmara dos Deputados, deputado Antônio Imbassahy (BA), para comício realizado agora à noite. O ato político também teve o reforço de lideranças tucanas de Mato Grosso como o governador Pedro Taques, o presidente da Assembleia Guilherme Maluf e o deputado federal Nilson Leitão.

Durante o comício, que lotou a sede da Andepol, problema na rede de energia elétrica provocou queda no sistema de som quando Taques começou a discursar. A sonorização foi restabelecida em cerca de 30 minutos, o que provou o esvaziamento do ato justamente durante as falas de Aécio e Wilson.

Aécio defendeu a candidatura de Wilson afirmando que a reconstrução do Brasil após o fim dos sucessivos governos do PT depende de gestões qualificadas nos municípios. “Prefeitura não é lugar para aprender a administrar. Por isso, Cuiabá deve eleger Wilson Santos, um dos gestores mais qualificados do Brasil”, disse.

De acordo com Aécio, Wilson terá sucesso porque governará Cuiabá com apoio de Taques e do Governo Federal. “Wilson vai vencer porque é o melhor. A administração será referência como foi no passado”, completou o senador, se referindo aos dois mandatos no correligionário à frente da Prefeitura.

Já Cassio Cunha Lima, que foi relator do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no Senado, aproveitou a oportunidade para pedir o empenho da militância do PSDB em Cuiabá. “Vamos aos indecisos dizer que a experiência de Wilson neste momento de crise fará diferença no futuro da cidade”, conclamou.

Por sua vez, Antônio Imbassahy pediu para a militância tucana não se desanimar com pesquisas e buscar a virada. Afirmou ainda que os números divulgados indicam o crescimento de Wilson e a queda do adversário “Vamos vencer para Wilson governar Cuiabá com os melhores quadros”, encerrou.

Sem microfone

Após a pane na sonorização, Taques falou sem utilizar microfone. Cada frase do governador, era repetida pela militância, fazendo com que todos os presentes conseguissem ouvir. No discurso, lembrou que Wilson entrou na disputa eleitoral desacreditado e conseguiu chegar ao segundo turno. “Não vamos deixar fazer com Cuiabá o que fizeram com Mato Grosso. Não vamos deixar quebrarem Cuiabá. Pelo bem de Cuiabá, vamos pedir votos até o dia das eleições”, atacou o tucano, sem fazer alusão direta ao grupo político do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) que é correligionário do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso desde 2015 por suposto envolvimento em esquemas de corrupção.

Alinhamento

Wilson reforçou o apoio de Taques, defendendo a chamada tese do alinhamento político. “Sei o que é ser prefeito sem o apoio do governador. Agora, que terei o apoio de Pedro Taques, poderei fazer uma gestão ainda melhor do que as anteriores”, garantiu.

Caasio Cunha Lima, Aécio Neves, Antônio Imbassay e Taques reforçaram palanque de Wilson

Além disso, Wilson pediu engajamento da militância para os últimos 10 dias de campanha. “Não seremos nós que vamos ganhar a eleição, mas a militância que está nas ruas. Estamos a poucos pontos da virada”, concluiu.

Sabotagem

O coordenador de mobilização da campanha de Wilson, Aparecido Alves, desconfia de sabotagem. Segundo ele, alguém mexeu na fiação elétrica justamente na parte que alimentava as caixas de som. “Ainda não posso afirmar nada, mas vamos pedir apuração dos fatos”, disse em entrevista ao .

Lideranças

O ato político contou com a presença do presidente eleito da Assembleia, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB) e de Jajah Neves (PSDB), que ocupa cadeira no Parlamento desde que Wilson se licenciou. O PSD foi representado pelo deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho. O presidente do PSB-MT, deputado federal Fabio Garcia, também marcou presença na mobilização.