Alan Top Gás e Saad são condenados por utilizar trio elétrico na campanha

A Justiça Eleitoral em Várzea Grande, condenou Alan Tavares ou Alan Top Gás (PSDB) e o vereador Fábio Saad (PTC), candidatos a prefeito e vice-prefeito da Coligação Várzea Grande para Todos, por utilização de trio elétrico nas ruas da cidade.

Além da irregularidade na utilização do trio elétrico, o que é vedado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consta no veículo adesivo fora das especificações legais.

A representação eleitoral da assessoria jurídica da prefeita e candidata a reeleição Lucimar Campos (DEM), da Coligação Pra Avançar e Melhorar, obteve manifestação parcial por parte do Ministério Público Eleitoral.

Considerando o que estabelece a Lei n. 9.504/97, a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais é expressamente vedada, permitido somente para a sonorização de comícios.

O juiz José Lindote da 58ª Zona Eleitoral, cita que “ainda que os representados afirmem na defesa que o veículo objeto desta Representação trata-se de minitrio e não trio elétrico, a diferença entre ambos é a potência dos equipamentos de som acoplados à carroceria do automotor,” frisou o magistrado.

O juiz cita que a assessoria da Coligação Pra Avançar e Melhorar usou acervo fotográfico onde pode se verificar que as caixas de som e amplificadores instalados nas laterais e na traseira do veículo, são equipamentos de alta potência, compatíveis com sonorização de trio elétrico.

No mesmo sentido, a jurisprudência registra que os veículos de som, usualmente conhecidos por minitrios, configuram-se trio-elétricos de pequeno porte, de utilização vedada para fins eleitorais. Sendo assim, entende-se por irregular a utilização dos mesmos na divulgação de jingles de campanha de candidatos.

Lembra ainda o juiz que ”de igual forma, é possível visualizar que o adesivo fixado na traseira do veículo também não atende as especificações da legislação eleitoral, que estabelece dimensão máxima de cinquenta por quarenta centímetros”, explicou.

“Julgo parcialmente procedente a Representação para determinar à parte representada que se abstenha de promover propaganda por meio de trio elétrico ou minitrio com capacidade e potência do primeiro, sob pena de incidir na prática do crime previsto no artigo 37 do Código Eleitoral, e deixo de aplicar multa ante a ausência de previsão legal que autorize, aliada a retirada do veiculo de circulação cessando o ilícito”, despachou o juiz. (Com Assessoria)