Alckmin vem a Cuiabá testar vacina e deve reforçar o palanque de Wilson

Arquivo Wilson e Geraldo Alckmin são correligionários e têm parceria política

A campanha do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) deve ganhar o reforço do governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) na próxima sexta (07). Médico, o tucano vem a Cuiabá para participar de testes com a vacina contra a dengue na cidade e deve cumprir agenda junto com o correligionário o que pode incluir caminhada ou até mesmo participação em comicío.

A assessoria de Alckmin confirma que a vinda a Cuiabá está na pré-agenda do governador. Entretanto, a definição será tomada somente amanhã (06).

Wilson quer aproveitar o prestigio de Alckmin para tentar alavancar a campanha em Cuiabá. Em São Paulo, o apoio do governador foi fundamental para eleger João Dória Júnior (PSDB) em primeiro turno com 53,3% dos votos válidos após o candidato ingressar no processo eleitoral praticamente desacreditado e com resistência da cúpula tucana.

Apesar de aguardar a vinda de Alckmin na sexta, Wilson optou por se precaver e viajou para São Paulo hoje (05) para gravar vídeo ao lado do governador. A declaração de apoio deve ser exibida logo na retomada do horário eleitoral gratuito de rádio e TV.

No primeiro turno, Wilson teve a preferência de 81.531 dos cuiabanos ou 28,40% dos votos válidos. Ficou na segunda colocação, perdendo para Emanuel Pinheiro (PMDB) que ficou em primeiro lugar com 98.051 mil votos, o que representa 34,15%.