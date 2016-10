Allan pergunta quem os cuiabanos vão escolher para a AL; Jajah ataca

Confira, acima, post polêmico de Allan e resposta do tucano Jajah. Bate-boca ocorreu no Facebook

O suplente de deputado estadual Jajah Neves (PSDB) criticou o vereador e também suplente Allan Kardec (PT).

A situação ocorreu após o petista perguntar aos seus seguidores no Facebook: "Já decidiu quem deve ir para a Assembleia Legislativa?".

Acontece que o desfecho do segundo turno na Capital vai garantir a efetivação de um dos dois.

Caso Emanuel Pinheiro (PMDB) seja o vencedor, Allan, derrotado nas urnas, se efetiva na vaga de deputado. Se Wilson Santos (PSDB) ganhar, a cadeira ficará com o correligionário Jajah.

Irritado com a postagem do petista, o tucano também usou o seu perfil no Facebook para responder.

Jajah se disse “horrorizado” com o que classificou como “coragem audaciosa, falta de compromisso e ato de desespero” de Allan.

Afirmou ainda que o petista, que não se reelegeu porque o PT não atingiu o coeficiente de pouco mais de 14 mil votos na proporcional, foi reprovado nas urnas e agora reduz a disputa eleitoral ao “capricho pessoal” de obter vaga na Assembleia.

“Quero acreditar o vereador Allan Kardec está perdido no tempo e acredite estar vivendo no ano de 2018 que será o ano para se disputar e discutir as eleições para deputado estadual", alfinetou.

Depois, completa: "não quero acreditar que alguém tenha coragem de comprometer o futuro de Cuiabá apenas por um capricho de supostamente se tornar um deputado”, postou o tucano.

Além disso, Jajah agradeceu a Deus por ser suplente do candidato que considera mais preparado.

“Caso contrário eu seria oposição ferrenha e estaria do lado de lá, pois teria vergonha dos meus eleitores por defender o pior projeto para Cuiabá simplesmente por interesses pessoais", completou.

Diante da polêmica, Allan acabou apagando a postagem polêmica.

Entretanto, a enquete que utiliza reportagem do foi replicada por milhares de internautas a favor ou contra a postura do petista. O parlamentar, embora possa ficar com a vaga de Emanuel, não tem feito campanha aberta para ele. Ocorre que Emanuel é finiado ao PMDB, partido do presidente Michel Temer, que assumiu a vaga no lugar de Dilma Rousseff (PT).

Petistas dizem que a sigla é golpista, por isso, vetaram apoio aos candidatos do PMDB.

Kardec e Jajah aguardam fim da eleição para ver quem se torna deputado na AL