Apenas 1 mulher é eleita vereadora entre as 3 principais Câmaras de MT

Thiago Cesar Vereador Lueci Ramos durante uma das sessões na Câmara de Cuiabá

Das três maiores Câmaras do Estado - Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis - apenas uma terá representação feminina na próxima legislatura.

Gisa Barros (PSD) foi a segunda mais votada em Várzea Grande, com 3.303 votos, e será vereadora a partir de 2017. No município, no entanto, as mulheres saíram perdendo, haja vista que duas cadeiras eram ocupadas por Miriam Pinheiro (PMB) e Sumaia Leite (PTdoB).

Miriam não disputou a reeleição para concorrer como vice-prefeita na chapa encabeçada por Pery Taborelli (PSC), que saiu derrotado pela prefeita Lucimar Campos (DEM). Já Sumaia também não concorreu sob alegação de que não deseja fazer da política uma profissão de carreira e, por isso, irá seguir a sua formação de farmacêutica.

No Legislativo da Capital, a única representante do sexo feminino, vereadora Lueci Ramos (PSDB), não conseguiu se reeleger, ficando na suplência ao ficar na 27ª colocação de 25 cadeiras. A tucana, que é formada em Serviço Social pela UFMT, acumula quarto mandatos, sendo dois consecutivos, das eleições de 2008 e 2012. Nesse pleito, Lueci obteve 3.556 votos. Apesar do número expressivo, a vereadora não garantiu seu quinto mandato em razão do quociente eleitoral.

Em Rondonópolis a situação ficou como estava, sem nenhuma representante mulher na Câmara. A candidata melhor ranqueada foi Valeria Bevilacqua de Carvalho Silva (PMDB) que ficou na 28ª colocação das 21 vagas, com 1.115 votos.

A participação da mulher na política é imposta pela Legislação Eleitoral. De acordo com a Lei nº 9.504, em vigor desde 1997, ao menos 30% das vagas de candidatos devem ser destinadas às mulheres, no entanto, nem sempre os partidos cumprem a exigência e acabam colocando apenas para cumprir o que diz a Lei e essas "laranjas" nem chegam a fazer campanha para se eleger.

Em entrevistas anteriores ao , a presidente do TRE Maria Helena Gargaglione Póvoas havia se manifestado contra a cota. Segundo a desembargadora, a forma como algumas mulheres entram na política não é correta, pois muitas vezes estão sendo usadas por um determinado partido político. Acrescentou ainda que muita vezes as candidatas não sabem que precisam prestar contas ou realizar procedimentos, o que pode prejudicá-las.

Estatística

Conforme o site do TRE, em Mato Grosso o eleitorado feminino é metade do total de eleitores, que são 2,2 milhões. As mulheres são 1,1 milhão. Delas, 220,4 mil estão em Cuiabá; 96,4 mil em Várzea Grande; e 75,8 mil em Rondonópolis.