Apenas 3 vereadores se reelegem em Sinop e Câmara é renovada em 80%

Dos 15 vereadores que ocupam cadeiras na Câmara de Sinop apenas três se reelegeram. Com isso, o Legislativo terá uma renovação de 80% para os próximos quatro anos. Retornam, Ademir Bortoli (PMDB), Fernando Brandão (PR) e Hedvaldo Costa (PR).

Com a nova composição, a Câmara de Sinop terá nove vereadores do grupo da prefeita eleita Rosana Martinelli (PR), quatro aliados da oposição encabeçada pela candidatura de Roberto Dorner (PSD) e dois do grupo do Dalton Martini (PP).

Mário Okamura/Rdnews Bancada da Câmara de Sinop teve uma renovação de 80%. Apenas 3 vereadores estão reeleitos

O mais votado foi o candidato do PSDB, Dilmair Callegaro, com 1.826 votos. Ele é filho do primeiro vereador da história de Sinop. A segunda maior votação é do peemedebista Ademir Bortolli com 1.751.

Ícaro Severo (PSDB) foi o terceiro mais votado com 1.694 votos. Estreante na vida pública e o mais novo a ocupar a cadeira, ele é irmão do estudante Éric Severo, vítima de latrocínio (roubo com morte), em dezembro de 2014.

Também estreante na política, o piloto de freestyle, Joaninha (PMDB), recebeu a quarta maior votação. Ele ocupará uma das cadeiras na Câmara de Sinop com o aval de 1.625 eleitores.

Dos reeleitos, os vereadores com mais mandatos são Bortolli e Hedvaldo, que ocuparão pela terceira vez o posto no Legislativo.

Recursos

Só neste ano, o duodécimo da Câmara foi de R$ 916 mil. Os eleitos para 2017 receberão a partir de janeiro um salário de R$ 9,4 mil e o presidente do Legislativo recebe R$ 11,7 mil. Além disso, cada um terá direito a uma verba indenizatória de R$ 5 mil, por mês.