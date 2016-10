Apenas Fabão e Rogério se reelegem e Câmara tem renovação de 85%

Mário Okamura Com a maior bancada, PMDB elegeu 5 vereadores; PSDB emplaca 4 nomes

Ao todo, 14 vereadores compõem a Câmara Municipal de Tangará da Serra. No pleito de 2016, sete disputaram a reeleição. Mas apenas dois deles conseguiram novo mandato – Fábio Silva Brito, o Fabão (PSDB) e Rogério Silva (PMDB). Ou seja, dos sete atuais, houve renovação de 71% na Câmara.

O vereador Wellington Bezerra (PMB) saiu candidato a vice na chapa do prefeito Fábio Junqueira (PMDB). Contudo, ele desistiu de disputar o cargo no meio da campanha eleitoral, conforme informação do assessor da Câmara municipal de Tangará.

Já o vereador Luiz Henrique Barbosa Matias (PSB) não quis ir à reeleição a vereador. A vereadora Azenate Carvalho (PSB) era candidata a vice na chapa Reck Júnior (PSD), que não conseguiu se eleger.

O vereador Sílvio Sommavilla (PDT) saiu candidato a prefeito da cidade, mas também não conseguiu se eleger prefeito amargando a quarta colocação, com 2,3% dos votos apurados.

Os vereadores mais votados foram Helio da Nazare (PSD) com 1836 votos, Rogerio Silva ( PMDB) , com 1464 e Claudinho Frare (PSD), com 1451 votos. Na cidade, 15.568 eleitores abstiveram de votar.

Salário

Os vereadores eleitos receberão R$ 8 mil de salário e R$ 2.650,00 de verba indenizatória. O duodécimo que a Câmara recebe da prefeitura. O duodécimo é de R$ 8.145.520,00 para o ano de 2017.