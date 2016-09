Gilberto Leite/Rdnews Candidato a prefeito Roberto Dorner teve peça publicitária suspensa pela Justiça

A Justiça Eleitoral determinou a imediata retirada do programa eleitoral do candidato a prefeito de Sinop Roberto Dorner (PSD). O juiz da 22ª Zona Eleitoral, Cleber Luis Zeferino de Paula, considerou que o material sobre a situação da concessionária Águas de Sinop foi utilizado para atacar a honra e caluniar a candidata Rosana Martinelli (PR), que busca o comando da gestão e hoje é vice-prefeita.

Os programas em que Dorner critica a concessão do Sistema de Abastecimento de Água de Sinop (Saaes) e as tarifas de água foram ao ar na quarta (31) e na quinta (1).

“Ora, nos programas eleitorais gratuitos, as campanhas devem ser programáticas e propositivas, não se permitindo seu uso para a veiculação de ofensas e acusações a adversários, decorrentes de manifestações de terceiros ou matérias divulgadas pela imprensa”, considerou o magistrado.

A representação é de autoria da coligação Amor Por Sinop, encabeçada pela republicana. A coordenação jurídica argumentou que as informações repassadas no programa de Dorner são inverídicas.

Após a análise do material, o juiz ponderou ainda que as irregularidades são evidentes. “Veicularam – depoimento de suposto apoiador afirmando ser “ladroagem”, “roubo mesmo” as condutas imputadas à candidata Rosana Martinelli”.

Diante disso, o juiz proibiu a coligação de Dorner de exibir o programa no rádio e na TV e qualquer gravação em que a peça publicitária eleitoral seja usada para atacar, ofender, caluniar adversários, sob pena de suspensão temporária da propaganda eleitoral e multa de R$ 10 mil, por cada descumprimento.

Outro lado

A coligação Sinop Pode Mais informou que a peça publicitária já foi suspensa e, por isso, reprisou o segundo programa eleitoral do candidato nesta sexta (2).