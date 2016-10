Após denúncia de Wilson em debate, Emanuel vai processá-lo por calúnia

Edson Rodrigues Emanuel Pinheiro, candidato a prefeito de Cuiabá, durante debate da TV Record

O candidato ao cargo de prefeito por Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), vai acionar judicialmente o adversário Wilson Santos (PSDB) por calúnia, além de requer danos morais. A medida será tomada nesta segunda (24), por meio da assessoria jurídica do candidato, após as acusações feitas pelo tucano, durante debate na TV Record, ontem (23).

O tucano denunciou suposta cobrança de propina para beneficiar Emanuel Pinheiro (PMDB) envolvendo a empresa Caramuru Alimentos. Segundo o tucano, o próprio irmão de Emanuel, Marco Polo Pinheiro, o Popó, o procurou levando provas contra o peemedebista. O esquema de corrupção teria movimentado R$ 4 milhões em pagamentos de propina.

Para Emanuel, o baixo nível de Wilson é decorrente da denúncia em que Elias Santos, irmão do tucano, aparece coagindo servidores públicos. "Depois desse flagrante denunciado imediatamente por nós, e com a nossa campanha crescendo e abrindo distância, só restou a Wilson descer ao mais baixo nível", afirmou.

Na avaliação de Emanuel, a denúncia feita por Wilson é vazia e mentirosa. "Wilson criou um factóide na mídia, usando meu irmão e sua esposa, que eram amigos próximos dele", disse, lembrando que o tucano tem o hábito de fazer isso nos pleitos eleitorais. "Wilson já fez isso antes, atacou Alexandre César em 2004, e depois nada foi comprovado. Em 2008, atacou Mauro Mendes e sua esposa de forma tão violenta que as marcas dessa agressão permanecem até hoje. Agora, em 2016, quer me atingir atacando covardemente a minha família", ressaltou.

Segundo Emanuel, sem nada que possa desabonar sua honra ou retirar a credibilidade que a população deposita nele, Wilson tenta agora, com o factóide, ligar o candidato do PMDB a um esquema de propina. "Wilson é assim mesmo. Não tem limites, ataca a honra, calunia e difama. Ontem, no debate da TV Record repetiu sua velha receita. Atribui a mim fantasiosamente o recebimento de propina de uma empresa de alimentos. Nunca tive qualquer relação com essa empresa. Repito: Nunca", afirmou.

Emanuel ainda lembrou que tem 28 anos de vida pública e uma trajetória que o credencia a ocupar a cadeira de prefeito. "Não será com mentiras que o adversário vai atingir a minha honra. Os cuiabanos conhecem Wilson e não vão aceitar mais essa mentira. Mas uma vez Wilson tenta vencer eleição por meio de uma armação. Mas desta vez, o futuro vai vencer o passado. A humildade vai vencer a arrogância. A liberdade vai vencer o medo. A verdade vai vencer a mentira", destacou.

Em debate, Wilson denuncia propina de R$ 4 mi a familiares de Emanuel

Denúncia

No debate de ontem, Wilson diz que o pagamento dos valores teria sido feito por meio das empresas de Popó, da esposa dele, Bárbara Noronha, e da irmã de Bárbara, Fabiola Noronha. O tucano explica que vai conceder uma coletiva às 14h, nesta segunda, na porta da Defaz, e apresentar documentos "esclarecedores" sobre o fato.

Reafirma ainda que o casal o procurou em seu apartamento e que não foi ele quem foi atrás do fato. Quando questionado para detalhar sobre os crimes que o concorrente cometeu, Wilson diz que, segundo o irmão e a cunhada, a empresa Caramuru Alimentos ganharia incentivos fiscais e no "esquemão" houve pagamento de R$ 4 milhões em propina. "Tudo está no arcabouço do grande governador da malandragem e corrupção, Silval, Alan Zanata e Marcel de Cursi, todos estão envolvidos nesse esquemão", atestou o tucano. (Com Assessoria)