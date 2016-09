Após denúncia, mulher de Geller é presa por suposto crime eleitoral

A Polícia Civil de Lucas do Rio Verde acaba de prender em flagrante a empresária Judite Geller, esposa do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Neri Geller (PP). A prisão foi executada hoje (30) à tarde, após agentes encontrarem vales-combustível supostamente utilizados para compra de votos e 16 munições calibre 38 no Posto de Combustível Geller, administrado pela suspeita.

Neri Geller apoia o candidato a prefeito Luiz Binotti (PSD), que teve material de campanha apreendido no local. A Polícia Civil também encontrou panfletos de candidatos a vereador.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo juiz eleitoral Gleidson de Oliveira Grisoste. A denúncia chegou ao Judiciário através do aplicativo Pardal, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT).

Neste momento, Judite Geller está na Delegacia de Polícia (DP) de Lucas do Rio Verde aguardando para ser autuada em flagrante delito por posse irregular de munição e corrupção eleitoral. O auto está sendo lavrado pelo delegado Walter Fonseca.

Segundo o delegado, não existe cadeia feminina em Lucas do Rio Verde. Por isso, Judite Geller ficará detida na DP até manifestação do Poder Judiciário sobre o encaminhamento que será adotado.