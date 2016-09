Após pedido de impugnação do MPE, Félix quer lançar a esposa candidata

Facebook Janaina Santos deve ser candidata a prefeita de Cáceres no lugar do marido, vereador doutor Félix

O candidato a prefeito de Cáceres pela coligação Frente Popular (Solidariedade, PT, PV e PCdoB), vereador Félix Alvarez, o doutor Félix (Solidariedade), recuou da candidatura para dar lugar à sua esposa, a enfermeira Janaina Santos (Solidariedade). A confirmação irá ocorrer numa reunião do bloco ainda hoje (5), às 15h.

Félix admite que sua candidatura dificilmente será deferida em razão do processo aberto pela prefeitura, consumando em sua demissão como servidor do cargo de médico, após ser alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O MP Eleitoral, inclusive, pediu o indeferimento do registro de candidatura por ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa. “Conhecemos a lei. Poderíamos protelar até o TSE, mas isso prejudicaria a chapa proporcional”, avalia o postulante em .

Além de Janaína, outros nomes também são cotados, caso a enfermeira seja rejeitada ao posto. Figuram na lista James Cabral (PT), irmão do ex-vereador por Cuiabá Lúdio Cabral (PT); e o professor Clovis Vailant (PCdoB). “O grupo avalia que Janaina já vinha acompanhando os trabalhos na Câmara. Houve uma boa aceitação”, explica.

Félix afirma também que a esposa já está afastada da profissão há seis meses por motivo de saúde. Conforme a Legislação Eleitoral, o servidor que pretende disputar cargo majoritário precisa se desincompatibilizar quatro meses antes da eleição.

Candidatos

Além do doutor Félix, concorrem à Prefeitura de Cáceres o prefeito Francis Maris (PSDB) e o suplente de deputado estadual Adriano Silva (PSB).

