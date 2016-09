Após pesquisa, Procurador Mauro diz que intensificará campanha nas ruas

Gilberto Leite/Rdnews Emanuel Pinheiro aparece na Pesquisa Ibope com 27% e diz que agora vai redobrar o trabalho

Após o segundo levantamento do Ibope sobre a corrida eleitoral em Cuiabá, divulgado ontem (16), o candidato a prefeito pelo Psol, Procurador Mauro, continua na mesma linha de não comentar pesquisa, entretanto, afirma que vai intensificar as ações. “Vamos ter mais caminhadas nos bairros, o trabalho de corpo-a-corpo. Isso para suprir o pouco tempo que temos na TV”, disse ao .

Emanuel Pinheiro (PMDB), por sua vez, lembra que está empatado tecnicamente com o Procurador, mas ressalta que abriu sete pontos de vantagem do terceiro colocado, Wilson Santos (PSDB). “Isso é um combustível para toda a nossa equipe, para todos os nossos eleitores, para mostrar que as nossas propostas estão sendo bem aceitas. Devemos continuar e redobrar ainda mais o trabalho de conquistar os eleitores”.

Wilson afirma estar comemorando o crescimento de dois pontos percentuais e a redução do índice de rejeição. De acordo com o tucano, a duas semanas da eleição todas as pesquisas mostram que a única certeza é de que haverá 2º turno, em razão do número de candidatos e de os três primeiros colocados estarem praticamente empatados, considerando a margem de erro. “Vejo que o mais importante, até aqui, é o fato de estarmos crescendo a cada pesquisa, baixando o índice de rejeição. Tenho certeza de que estaremos no 2º turno”.

Pesquisa

A Pesquisa Ibope divulgada nessa sexta aponta que o Procurador Mauro lidera a corrida eleitoral em Cuiabá com 30% das intenções de voto. Na pesquisa anterior ele aparecia com 24%. Em seguida, aparece Emanuel Pinheiro, que subiu de 22% para 27%; seguido pelo tucano Wilson Santos que passou de 18% para 20%.

Na sequência, estão Julier Sebastião (PDT), que passou de 6% para 7%, e Serys Slhessarenko (PRB), que caiu de 6% para 2%.O candidato Renato Santtana (Rede), que na pesquisa anterior aparecia com 1%, não pontuou desta vez. Brancos e nulos somaram 9%. Na pesquisa anterior eram 14%. Já os que não souberam responder cairam de 9% para 5%.

Os dados também simularam um possível 2ª turno. De acordo com o Ibope, os candidatos escolhidos para estes cenários foram aqueles com as intenções de votos mais altas na primeira pesquisa, no último dia 2. Em uma eventual disputa entre o Procurador Mauro e Emanuel, o candidato do Psol teria 44%, contra 37%.

Brancos e nulos somam 13%; 6% não souberam ou não responderam. Já entre Procurador Mauro e Wilson seriam 53% de Mauro e 25% do tucano. Brancos e nulos somam 13%; 8% não souberam ou não responderam. Caso a disputa fosse entre Emanuel e Wilson, o peemedebista venceria por 49% a 27%. Brancos e nulos somam 18%; 6% não souberam ou não responderam.

