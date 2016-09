Após ser ligado a Wilson, Emanuel ataca Julier em programa eleitoral

Reprodução Julier Sebastião alvo do programa eleitoral do adversário Emanuel Pinheiro após divergência

Um dia depois do candidato a prefeito de Cuiabá Julier Sebastião (PDT) atacar e vincular os concorrentes Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) um ao outro, o peemedebista partiu para o contra-ataque no programa eleitoral na manhã desta quarta (14).

A peça trouxe manchetes em que o pedetista teve bens bloqueados, e foi alvo de busca e apreensão na residência e no escritório, devido a Operação Ararath. Além disso, afirmou que Julier foi acusado de venda de sentença, assim como seria bancado pelo dinheiro do VLT. “Julier é coligado ao PT, acredite que isso é novidade”, questiona o locutor.

O pedetista, por sua vez, veiculou programa mais ameno. Abordou as mulheres, por meio da candidata a vice-prefeita Jusci Ribeiro (PT), que é formada em pedagogia e direito. Enalteceu o fato que Jusci levou energia para a população, por meio do programa Luz para Todos, do governo federal. A petista acrescentou ainda que a gestão será de inclusão e valorização das mulheres, principalmente, as que são chefe de família e de baixa renda.

Wilson, ao lado do candidato a vice, vereador Leonardo Oliveira (PSB), focou em mobilidade urbana destacando a avenida da Torres, feita na sua gestão. Afirmou que a construção da via fomentou o comércio levando empresas, fábricas e condomínios para a região e ao longo dos 13 km de extensão da avenida. Ao final da propaganda, o governador Pedro Taques (PSDB) pediu que as pessoas boas não fiquem em silêncio perante os gritos dos corruptos.

A ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) afirmou que fez muito por Cuiabá, como parlamentar. A peça mostrou que a candidata levou energia para as residências. Além disso, Serys voltou a lembrar que é autora da Lei da Delação Premiada, principal instrumento utilizado na Lava Jato.

O procurador Mauro (Psol) voltou a exibir que os adversários estão em pânico em razão do crescimento e aceitação da campanha nas ruas. Pontua que os postulantes espalham mentiras ao seu respeito. Já o historiador Renato Santtana (Rede) ressaltou que é preciso mudar o refrão “eu prometo”, haja vista que, segundo ele, é só "embromação" dos políticos.