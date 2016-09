Ataques, concessão da água e problemas na saúde marcam debate em Sinop

Anderson Hentges/ Nova Edição Candidatos a prefeito de Sinop Roberto Dorner, Rosana Martinelli e Dalton Martini em debate

O último debate entre os candidatos a prefeito de Sinop realizado na noite dessa quinta (29), pela TV Centro América, foi marcado por ataques e propostas. Primeira colocada nas pesquisas eleitorais, Rosana Martinelli (PR) foi a que sofreu mais ataques de Roberto Dorner (PSD) e Dalton Martini (PP). A republicana chegou a ser chamada de mentirosa, mas ainda sim se manteve no campo das propostas.

O ataque contra a republicana aconteceu logo no início do segundo bloco, quando os temas para perguntas seriam de livre escolha dos candidatos. Rosana questionou Dalton Martini sobre como ele pretende implantar mais uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) já que o Ministério da Saúde só libera para municípios com mais de 200 mil habitantes, o que não é o caso de Sinop.

Dalton disse que seu “padrinho político”, o ministro Blairo Maggi (PP), irá auxiliar na implantação da UPA. Na réplica, Rosana convidou Dalton para visitar os postos de saúde e foi na tréplica que ele acusou a adversária de mentirosa, por tentar “maquiar a situação da saúde no município”. A republicana teve direito de resposta de um minuto e aproveitou o tempo para falar mais de suas propostas.

“Tivemos a oportunidade de expor nossas ideias, perguntar para os candidatos o plano de governo. Esse debate foi muito importante. Eu peço desculpas para os eleitores, porque nós colocamos sempre no início uma campanha limpa, extremamente propositiva, porque o eleitor não quer isto. Ocupar um espaço extremamente nobre com agressões”, comentou Rosana, ao término do debate.

Dalton Martini (PP), por sua vez, considerou que os ataques durante o debate se concentraram entre a candidata do PR e o empresário Roberto Dorner, que encabeça a coligação Sinop Pode Mais. “Infelizmente meus adversários tiveram pouca coragem de fazer pergunta para mim, ficaram debatendo entre eles, mas importante termos levado a toda a sociedade o conhecimento, nosso preparo, nossa vontade de ser prefeito”.

Outro ponto alto do debate foi no quarto bloco, também com perguntas de temas livres e envolveu Rosana e Dorner. O social-democrata questionou a adversária sobre a concessão da água no município e, na réplica, perguntou sobre a operação Sorrelfa, envolvendo o prefeito Juarez Costa (PMDB).

Na resposta, a candidata disse que irá fazer uma auditoria para verificar se há descumprimento do contrato e afirmou que o assunto tem sido usado pelos adversários de forma eleitoreira.

“Agora de forma eleitoreira estão usando o valor da água. O senhor é morador e tem concessão. Por que o canal de televisão do senhor nunca denunciou isso antes? Estou do lado da população e não vamos admitir abusos”, falou Rosana na tréplica. Sobre o caso envolvendo o prefeito, ela garantiu que acredita na Justiça e lembrou que o processo tramita em segredo de Justiça.

Dorner e Rosana ainda discutiram sobre educação e, ao final do debate, o social-democrata disse aceitar o convite da adversária para visitar as creches do município. Ele desafiou a republicana a fazer a visita nesta sexta (30).