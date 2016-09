Ataques contra Rosana são um sinal de desespero, defende Wellington

Assessoria Essa é 3ª vez que Wellington vista Sinop na campanha e pede que Rosana continue com as propostas

O senador Wellington Fagundes (PR) esteve mais uma vez em Sinop para reforçar a campanha da correligionária Rosana Martinelli (PR) que disputa a prefeitura. Durante caminhada realizada na cidade, o republicano afirmou que os ataques que a candidata vem sofrendo são sinal de desespero dos adversários.

“Quem está em segundo lugar e quem está em terceiro lugar passa a ter o desespero. A Rosana tem feito uma campanha de proposição, mostrando o que já foi feito desde o Governo Federal em parceria com o Município. Pra que atacar? Vamos mostrar o que fez e o que pode fazer”, declarou Fagundes.

Essa é a terceira vez que o senador vista Sinop durante a campanha deste ano e apesar de considerar o desespero dos adversários da republicana, Wellington defende que Rosana se mantenha no campo das propostas.

“A Rosana tem feito uma campanha de propostas e mostrando o trabalho realizado. Mostrando que através da experiência e de uma equipe organizada nós poderíamos fazer muito mais”.

Além de “cabo eleitoral” da candidata, o senador já garantiu que após as eleições irá se reunir com Rosana em Brasília para discutir os recursos destinados para Sinop no ano que vem.

“A Rosana conhece os caminhos e tem o apoio da maioria da bancada federal, da bancada estadual, é uma mulher que está entrosada com a administração. No dia 4 já convidei a Rosana, como relator da LDO, para que ela esteja em Brasília para fazermos o orçamento do ano que vem. Uma campanha de poder fazer ainda muito mais por Sinop”, garantiu.

Disputa em Sinop

Rosana Martinelli (PR) encabeça a coligação Amor Por Sinop. Ela disputa o comando da Prefeitura com o empresário Roberto Dorner (PSD), da coligação Sinop Pode Mais e o vereador Dalton Martini (PP), pela Frente Alternativa.