Até 3 policiais militares vão garantir a segurança em cada local de votação

Os quase 416 mil eleitores que irão às urnas no dia 30 para escolher entre Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) quem será o prefeito de Cuiabá, deverão encontrar um ambiente seguro para o exercício do voto e apuração dos resultados. Para isso, a Justiça Eleitoral contará com a parceria das polícias Militar e Federal.

Cada um dos 161 locais de votação de Cuiabá contará com a presença de dois a três policiais militares. Além dos PMs que atuarão de forma fixa, equipes farão rondas em todos os bairros da capital mato-grossense. A Polícia Federal também atuará no pleito.

O plano de ação voltado para a segurança das eleições no segundo turno em Cuiabá já está definido e seguirá o mesmo molde traçado pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) para o primeiro turno, o qual transcorreu de forma positiva.

Cabe ao GGI monitorar e dar solução imediata a qualquer tipo de ocorrência que venha a interferir no processo eleitoral (votação, apuração e totalização de resultados). O GGI é composto por representantes das polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, guardas municipais, agentes de trânsito e empresas de fornecimento de energia elétrica e de água.

No primeiro turno, atuaram diretamente na segurança das eleições cerca de 1.917 policiais militares, 1.287 policiais civis, 130 policiais federais, 260 bombeiros militar, 260 militares do Exército, 91 agentes de trânsito de Cuiabá, 10 policiais rodoviários federais e 24 guardas municipais de Várzea Grande. Já no 2º turno farão a segurança das eleições, as polícias Militar e Federal. (Com Assessoria)