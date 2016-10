Baixaria toma conta, os candidatos trocam acusações e clima esquenta

Assessoria Wilson Santos e Emanuel Pinheiro trocaram acusações no último debate das eleições de 2016

Os candidatos a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) utilizaram a último oportunidade de conquistar votos através da televisão, que foi o debate exibido pela TV Centro América na noite desta sexta (28), para trocar acusações sobre os temas polêmicos que marcaram a campanha eleitoral. Com os ataques mútuos, a baixaria acabou suplantando as propostas e o embate pouco contribuiu para que os eleitores ainda indecisos possam decidir quem deverá administrar a Capital nos próximos quatro anos.

Emanuel lembrou que o tucano já foi prefeito de Cuiabá, repetindo como mantra que o adversário não fez em dois mandatos e não merece a terceira chance. Já Wilson reafirmou diversas vezes a denúncia ligando familiares do peemedebista ao recebimento de R$ 4 milhões em suposto esquema de cobrança propina para favorecer a empresa Caramuru Alimentos na concessão de benefícios fiscais do Estado.

Os irmãos dos candidatos, que chegaram a ser acusados de criminosos, também foram personagens do debate. Emanuel lembrou que Elias Santos foi flagrado coagindo servidores para participar de ato de campanha. Wilson, por sua vez, questionou o porquê Popó Pinheiro foi até sua residência, acompanhado da esposa Bárbara, para dizer que o casal tem medo de ser preso devido ao envolvimento no suposto esquema da Caramuru Alimentos.

“Seu irmão está no esquema que levou Silval à cadeia. Silval cobrou propina de R$ 2, 6 milhões e vocês receberam R$ 4 milhões. Fizeram tráfico de influência para receber propina sobre os incentivos fiscais da Caramuru Alimentos que chegam a R$ 5 milhões”, disparou Wilson.

“Não cabe a Wilson falar de moral. Réu confesso é Elias Santos, que foi flagrado coagindo servidores. Em 45 minutos, o governador Pedro Taques o exonerou devido a prática de crime eleitoral. Por trás estava o irmão, o santo do pau oco”, rebateu Emanuel.

Acusações

Wilson acusou Emanuel de receber a aposentadoria do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP), hoje no valor de R$ 25,3 mil, desde os 37 anos de idade. Além disso, voltou a relembrar que o peemedebista era devedor do IPTU e pagou dívida de campanha com jóias falsas.

Assessoria Debate entre Wilson Santos e Emanuel Pinheiro foi acompanhado por platéria de 80 pessoas

Emanuel também partiu para o ataque, destacando que Wilson é réu em sete ações por improbidade administrativa. Acusou ainda o tucano de abandoar a Prefeitura apesar de ter prometido concluir o segundo mandato, além de contar “mentiras deslavadas” e atacar a reputação de Alexandre César (PT) nas eleições municipais de 2004 e do atual prefeito Mauro Mendes (PSB) na disputa pela reeleição em 2008 para “vencer a qualquer preço”.

Clima quente

Quando o clima esquentou, Emanuel pediu “desculpa pela falta de caráter deste sujeito” ao se referir a Wilson. O tucano por sua vez, questionou se a conduta do adversário era “postura de homem”.

Provocações

Para provocar Emanuel, Wilson citou diversas vezes frase atribuída ao juiz federal Sérgio Moro: só se enfurece com a verdade quem vice da mentira. O peemedebista rebatia dizendo que o candidato do PSDB estava nervoso com os números da pesquisa do Ibope.

Considerações finais

“Agradeço a Deus e minha família, ao vice Niuam, aos meus vereadores e em especial aos servidores públicos. Domingo é dia de dar um basta ao desrespeito. Neste momento de crise, vamos fazer mais com menos sem deixar população padecer com serviços ineficientes”, concluiu Emanuel.

“Cuidado com quem paga dívida com esmeralda falsa, não paga IPTU e está no esquema que levou Silval à cadeia. Vamos ganhar com apoio do governador Pedro Taques e fazer melhor a gestão da nossa vida. Convoco nossa militância a trabalhar até o último minuto pelo bem de Cuiabá”, encerrou Wilson. ,