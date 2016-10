Bárbara diz que erro foi confiar em Wilson e que denúncia é sórdida

Reprodução Bárbara diz que, preocupada com as conseqüências sobre sua vida, no encontro com Wilson e Elias, se desesperou e chorou

A cunhada do candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), Bárbara Pinheiro, emitiu nota pública nesta quarta (26), para afirmar que, desde o início da campanha ela e o marido, Marco Pólo Pinheiro, Popó, irmão de Emanuel, vem recebendo ameaças diariamente. Ela se diz vítima de boatos de que poderia ser presa em razão de um trabalho de consultoria que prestou, em parceria com a irmã, a advogada Fabíola Cássia de Noronha Sampaio, à empresa Caramuru Alimentos.

Na segunda, o candidato adversário a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) entregou um calhamaço com supostas provas de esquema de cobrança de propina envolvendo Emanuel à Delegacia Fazendária de Cuiabá. Segundo a denúncia, Emanuel teria “facilitado” benefícios fiscais à Caramuru, sem a observância de todos os requisitos e trâmites legais, tendo recebido pela atuação em prol da empresa pagamentos na ordem de R$ 4 milhões.

Wilson denuncia Emanuel, família e Silval por esquema de propina

Bárbara explica que, embora a consultoria prestada há alguns meses seja totalmente legal, tais boatos davam conta de que seria armada uma situação para que essa assessoria relativa ao enquadramento da Caramuru Alimentos no Prodeic, fosse colocada sob suspeita. “Minha prisão seria a forma de dar um caráter espetacular ao fato e, assim, atingir a candidatura a prefeito de Emanuel Pinheiro, de quem sou cunhada”, diz em trecho da nota.

A cunhada de Emanuel cita, ainda, que “alarmada pelos boatos e preocupada com a repercussão de uma eventual prisão” na sua vida pessoal e profissional, insistiu com o marido, Popó, para que procurassem o deputado Wilson Santos, por conhecê-lo há muitos anos, com a finalidade expor suas preocupações.

Foi assim que, em setembro, Bárbara e Popó foram recebidos por Wilson e o irmão Elias Santos, na casa do deputado. “Angustiada, relatei a eles o que estava ocorrendo. Acreditei que o longo tempo de convívio com meu marido e minha sinceridade poderiam sensibilizar o deputado e evitar que sua campanha explorasse eleitoralmente um fato que nada tem a ver com o candidato Emanuel Pinheiro”, cita.

Bárbara confirma que, preocupada com as graves conseqüências que poderiam recair sobre sua vida, durante o encontro, se desesperou. “Chorei e pedi encarecidamente que não explorasse um assunto relativo exclusivamente a mim. Falei da dificuldade financeira que estamos passando e das dívidas de R$ 4 milhões provenientes de uma empresa criada por minha mãe que foi à falência”.

Lamentavelmente, diz a cunhada de Emanuel, “estava errada e cometi um dos maiores erros da minha vida ao confiar em Wilson. De maneira sórdida, a conversa foi gravada, os fatos foram distorcidos, a gravação foi adulterada e disponibilizada parcialmente”.

Ela diz que ela e o marido conversaram com Wilson e Elias por cerca de duas horas e foram apresentados 11 minutos de um áudio totalmente editado. “Wilson Santos se aproveitou de meu desespero e de minha fragilidade para atingir a reputação de Emanuel, que jamais teve qualquer envolvimento ou participação nos negócios que realizei com minha irmã. O deputado Wilson Santos se mostrou amigo e solícito; depois, se utilizou da minha boa fé para prejudicar Emanuel Pinheiro”.

Reparação

Para reparar o dano causado a ela e à família, Bárbara informa que já está tomando as providência cabíveis e lamenta os eventuais problemas que causou à campanha de Emanuel. “Espero que a população da minha cidade compreenda os fatos e não permita que uma pessoa tão inescrupulosa como o deputado Wilson Santos seja novamente eleito prefeito de Cuiabá”.

Segundo Bárbara, Wilson se aproveitou de meus medos e receios, além de sua fragilidade de mãe e de filha para obter ganhos eleitorais. “Quem trai a confiança de um amigo, foi nessa condição que fomos à casa de Wilson, é capaz de qualquer coisa”, diz.

Ela informa, ainda, que a irmã Fabíola prestará os esclarecimentos necessários sobre a consultoria prestada à Caramuru Alimentos. “Jamais houve pagamento de propina. No encontro com Wilson Santos essa palavra sequer foi mencionada por mim ou por meu marido”, garante.