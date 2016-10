Beto agradece votação e prioriza o ser humano e turismo no 2º mandato

Facebook Beto destaca realizações do 1º mandato, mas quer nova vertente para desenvolver Barra do Garças

O prefeito reeleito de Barra do Garças, Beto Farias (PMDB), reuniu a imprensa nesta segunda (3), para agradecer a expressiva votação que teve na eleição de domingo (2) e ressaltar que sua responsabilidade aumentou com o apoio de 72% da população que apostou no seu projeto de continuidade. Ao lado do vice-prefeito reeleito, Weliton Marcos (PR), Beto disse que saúde, educação e o social serão os focos do segundo mandato.

O peemedebista disse que daqui pra frente, nasce um novo projeto de governo com uma maior valorização do ser humano que, embora tenha sido uma de suas prioridades, precisa de mais apoio. "Vamos buscar a geração de emprego, atrair indústrias e valorizar o ser humano, oferecendo qualidade de vida melhor para quem mora em Barra do Garças", ressaltou.

Beto destacou as realizações nesse primeiro mandato, como as obras estruturais que levaram melhorias aos bairros, mas aposta em nova vertente para que Barra do Garças continue a se desenvolver. Ele pretende, além da valorização do ser humano, priorizar o turismo. "Com a implantação do voo comercial da Azul, a partir do próximo mês, Barra abre um grande leque para novos investimentos no turismo e vamos trabalhar para trazer novos investidores", espera.

Como mola propulsora para a vinda de indústrias e empresários, o prefeito espera pela conclusão do centro de convenções; o contorno viário, a MT-100 e novas obras que serão lançadas com as parcerias que foram firmadas nesse primeiro mandato. "Minha responsabilidade aumentou com essa quantidade de votos e espero retribuir avançando mais em todas as áreas. Serei o prefeito de todos e não apenas daqueles que apostaram nesse projeto", salientou.

Crise e medidas

Preocupado com a crise econômica que o país atravessa e, como consequência, vem afetando a maioria dos municípios brasileiros, o prefeito pretende estudar algumas medidas que poderão ser tomadas a partir de janeiro, contudo, pondera que medidas já tinha sido tomadas antes. "Cortamos na própria carne para honrar os nossos compromissos, mas vamos sentar, analisar e ver o que será preciso fazer", disse, mostrando-se preocupado com os rumos da economia que já afeta diretamente o governo estadual que já tomou medidas para amenizar a situação.

Ainda no calor da vitória, Beto não disse se fará mudanças no secretariado, principalmente, nas áreas que pretendem priorizar.