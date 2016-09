Beto aposta na experiência adquirida e parcerias para segundo mandato

Assessoria Beto diz que assumiu a prefeitura com folha "inchada" porque ex-gestor convocou 500 concursados

O prefeito Beto Farias, candidato à reeleição pelo PMDB, acredita que poderá fazer um segundo mandato ainda melhor, caso seja reeleito no próximo domingo. Segundo ele, a experiência e as parcerias conquistadas no primeiro mandato serão fundamentais para uma gestão mais eficiente e com avanços significativos em todas as áreas.

O peemedebista disse que os problemas herdados da gestão anterior foram superados com muito sacrifício e trabalho, mesmo enfrentando uma das maiores crises financeiras que o país já enfrentou. “Herdamos a saúde na UTI, uma UTI que não funcionava, escolas caindo aos pedaços e ameaçando desabar sobre as crianças, sofremos perseguições, mas conseguimos superar as adversidades e hoje Barra do Garças está preparada para avançar mais em todas as áreas”, destacou.

Beto lembra assumiu a prefeitura com a folha de pagamento "inchada" porque o ex-gestor convocou mais de 500 concursados, contudo, nunca atrasou um dia sequer a folha de pagamento. “Tivemos que cortar na carne para honrar os nossos compromissos e graças ao esforço de toda a administração, Barra paga a sua folha e seus fornecedores sem atraso”, destaca.

O candidato acredita que está mais preparado para um segundo mandato, se reeleito. “Ganhei experiência e hoje tenho parceiras com deputados estaduais em Cuiabá e com a bancada federal em Brasília. Isso tudo poderá colaborar para uma gestão ainda melhor e cabe ao povo escolher se quer uma Barra do Garças em desenvolvimento ou retroceder no tempo em que a cidade viveu sem qualquer tipo de perspectivas”, ressalta.

Revista Exame

O prefeito fez questão de destacar uma pesquisa realizada pela Revista Exame, que apontou Barra do Garças como a segunda melhor cidades de Mato Grosso e a oitava do país para se investir. “Isso é fruto desse trabalho. Poderíamos ter avançado mais se não tivéssemos sido vítimas de perseguições de segmentos que não queriam e não querem ver a cidade crescer”, disse Beto.

Ataques

Beto lamentou o rumo que a campanha eleitoral tomou em Barra do Garças ao ser vítima de ataques constantes, principalmente, na propaganda eleitoral, mas apesar disso afirma que tem optado por fazer uma campanha propositiva, mostrando propostas para que a cidade volte a crescer e seja a primeira do Estado em qualidade de vida.