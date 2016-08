Beto diz ter sido perseguido e ainda tenta instalar empresas na cidade

Francis Amorim/Rdnews Prefeito Beto Farias anda pelas ruas de Barra do Garças em campanha eleitoral

Ao lançar ontem (27) candidatura à reeleição com três mobilizações, o prefeito de Barra do Garças, Roberto Farias (PMDB), prometeu avanços em saúde e educação. Disse ainda ter sido vítima de perseguição ao tentar atrair empresas para se instalar no Distrito Industrial da cidade.

Acompanhado pelo candidato a vice-prefeito, Weliton Marcos (PR), candidatos a vereador e militantes de 18 partidos, o peemedebista percorreu o setor central da cidade com visita ao comércio, caminhou pelas ruas do bairro Santo Antônio, o mais populoso, e à noite, no mesmo bairro, encerrou a maratona com um comício na rua Amazonas.

Na oportunidade, o candidato à reeleição cobrou empenho da militância, pediu apoio nas ruas e prometeu uma gestão voltada para o povo com uma política social, de educação e saúde.

"Nós avançamos muito, porém, ainda há muito o que fazer. Barra do Garças é hoje, segundo a revista Exame, a segunda melhor cidade de Mato Grosso para se investir e a oitava do país. Queremos ser a primeira no nosso estado e também no país. Por isso, lançamos um plano de governo focado para a valorização da qualidade de vida do ser humano", destacou.

Geração de emprego

Beto Farias aproveitou o comício para destacar o plano político de geração de emprego que, segundo ele, só não prosperou, por causa de ações na Justiça que inviabilizaram a instalação de 53 empresas no Distrito Industrial.

"Isso poderia gerar mais de dois mil empregos, porém, fomos impedidos de dar prosseguimento aos investimentos diante das ações do Ministério Público, mas, vamos continuar atraindo empresas, mesmo que tenhamos que receber outras 53 ações", disse o candidato.

As ações que o prefeito se referiu trata-se de 53 intervenções do MPE contra a doação de 53 áreas pertencentes ao município no Distrito Industrial, localizado às margens da BR-070 que, segundo o Ministério Público, não tinha interesse público, mesma a destinação sendo para a implantação de empresas e a geração de empregos.