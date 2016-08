Beto e Kiko já receberam doações de campanha; Saggin sem movimento

Mario Okamura

O candidato do DEM à prefeitura de Barra do Garças, Sandro Saggin, é o único que ainda não recebeu doações nesta campanha. Enquanto o perfil do democrata apresenta receita e despesas zero, o prefeito Beto Farias (PMDB), foi o que mais recebeu recursos até o momento. O candidato do PT, Odorico Ferreira Cardoso, Professor Kiko, também contabiliza donativos.

Os números na prestação de contas inicial de campanha disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT), trazem as receitas e despesas dos candidatos que concorrem às eleições deste ano em Barra do Garças.

De acordo com os números, o candidato do PMDB declarou receita de R$ 79 mil, sendo R$ 60 mil de recursos próprios e R$ 19 mil de doações de pessoas físicas. Até agora, Beto Farias apresentou um balancete preliminar de R$ 20 mil em despesas.

O candidato do PT possui uma receita de R$ 21 mil, constando apenas R$ 1 mil reais de doações. Kiko ainda não apresentou despesas nesta campanha eleitoral.

Por outro lado, não consta no sistema de receitas e despesas nenhuma informação referente ao candidato Sandro Saggin, relativa a recursos próprios ou doações.

O limite de gastos para a campanha majoritária em Barra do Garças é de R$ 1,3 milhões.