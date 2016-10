Beto vê vitória com ampla vantagem; Saggin pontua defesa de novas ideias

Após votar, o prefeito Beto Farias (PMDB) posa para fotografia fazendo o sinal da vitória, confiante no reconhecimento do trabalho para se conquistar a reeleição

Os três candidatos a prefeito de Barra do Garças votaram pela manhã e mostraram confiança na vitória. O primeiro a comparecer à urna foi o candidato do DEM, Sandro Saggin, que votou às 9h45 na seção 81, localizada na unidade regional da Secitec, no centro da cidade.

Acompanhado do pai, o ex-deputado estadual Lincoln Saggin, o democrata disse que está confiante na vitória. Segundo ele, o trabalho realizado durante a campanha eleitoral foi preponderante para um resultado positivo nas urnas. "Senti que o eleitor foi receptivo as nossas ideias e que creio que podemos chegar lá", destacou.

Candidato a prefeito Sandro Saggin demonstra confiança no resultado das urnas

O prefeito Roberto Farias, candidato à reeleição pelo PMDB, votou às 10h na seção 66, na escola Madre Marta Cerutti, no setor Barra Velha.

Com assessores, o peemedebista esbanjou confiança na vitória com uma larga margem de votos. "Realizamos uma campanha limpa, com propostas e acredito que o povo vai reconhecer o nosso trabalho com mais quatro anos de mandato para que a cidade avance ainda mais", disse.

O candidato do PT, Odorico Ferreira Cardoso, o professor Kiko, também votou às 10h na seção 91, na escola Irmã Diva Pimentel.

Na companhia da candidata a vice-prefeita, professora Fátima Resende (PT), o petista deixou o local bastante confiante. Segundo ele, sua campanha foi feita de forma humilde e calcada em propostas para transformar Barra do Garças.

Cidade limpa

Ao contrário das últimas eleições, a eleição deste domingo (2), em Barra do Garças, está sendo marcada pelo cumprimento do acordo celebrado pela Justiça Eleitoral com as coligações de não poluição de visual dos locais de votação, como o lançamento de santinhos e materiais de campanha. Os candidatos estão cumprindo o pacto.