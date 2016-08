Blairo descumpre pedido de Temer e grava pedido de voto a Dalton assista

Assessoria Blairo Maggi faz propaganda eleitoral para candidato de Sinop Dalton Martini

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), descumpriu a orientação do presidente interino Michel Temer (PMDB) para se manter afastado das eleições nos municípios com mais de um candidato dos partidos aliados ao governo federal.

Em Sinop, o vereador Dalton Martini (PP) divulgou nesta sexta (26) vídeo em que o ministro aparece pedindo voto e se colocando na condição de fiador das eleições do correligionário.

“Eu estou aqui para me apresentar como fiador da eleição e da candidatura de Dalton Martini. Dalton foi meu companheiro, meu amigo por várias eleições que disputei e é um homem que trabalha, que faz prosperidade e cuida das pessoas”, defendeu Blairo.

Recentemente, Blairo afirmou que o presidente Michel Temer orientou os ministros para se manterem afastados de campanhas em cidades onde há mais de um candidato que compõe a base do peemedebista, mas em Sinop o líder progressista não acatou o pedido e deve aparecer nos programas eleitorais.

“Portanto, eu quero aqui pedir o voto ao Dalton Martini e dizer que terá todo o meu apoio enquanto ministro da Agricultura”, ressalta Blairo.

Dalton Martini decidiu encarar o embate em Sinop após receber o aval do ministro, a quem se referiu como "o esteio da campanha”. “Os eleitores podem confiar que, com esse aval e suporte, mudaremos a política de Sinop, fazendo ela ser muito mais humana”, afirmou Dalton.

Partidos aliados

Em Sinop, nas três coligações com candidatos a prefeito existem partidos aliados do Governo Federal. Dalton Martini encabeça a coligação Frente Alternativa e tem o empresário Joselito Backes (PDT) como vice.

Pelo grupo de situação a candidata a prefeita Rosana Martinelli (PR) conta com o apoio irrestrito do prefeito Juarez Costa do PMDB, mesmo partido do presidente interino. O peso na coligação Amor Por Sinop é tanto que o vice foi indicação dos peemedebistas, o apresentador de TV Gilson de Oliveira (PMDB).

Além disso, pelo grupo de oposição encabeçam a coligação Sinop Pode Mais o empresário Roberto Dorner (PSD) e o vereador Fernando Assunção (PSDB), candidato a prefeito e vice, respectivamente. Os dois partidos também são aliados da base de Temer.