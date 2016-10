Bloco de Oposição a Emanuel na Câmara tem 15 vereadores quadro

Mário Okamura Confira, acima, como fica divisão de "forças", dentro na Câmara de Cuiabá, após a vitória de Emanuel

O prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) terá que ter habilidade para não assumir a Prefeitura de Cuiabá, em 1º de janeiro, com um bloco de oposição grande e fortalecido. Acontece que a maioria dos vereadores eleitos apoiou a candidatura do adversário derrotado Wilson Santos (PSDB). Das 25 cadeiras, 15 serão ocupadas por oposicionistas contra 11 integrantes da base - veja quadro.

No entanto, às vésperas da vitória de Emanuel, pelo menos três vereadores já "flertavam" com o peemedebista e podem mudar de lado: Justino Malheiros (PV), o Tininho, filho do ex-deputado estadual João Malheiros; o delegado Marcos Veloso (PV); e Ricardo Saad do mesmo partido de Wilson.

Com isso, o cenário muda e o prefeito eleito tem condições de administrar com tranquilidade, tendo o apoio de pelo menos 14 parlamentares.Com maioria dos vereadores e com o poder da caneta, o peemedebista poderá articular nos bastidores para fazer a Mesa Diretora, o que lhe daria governabilidade necessária para iniciar a administração sem qualquer resistência no Legislativo.

Nos bastidores, a eleição para a presidência, que ocorre em 1º de janeiro, já está a todo vapor. Pelo menos cinco parlamentares - Toninho de Souza (PSDB), Misael Galvão (PSB), Renivaldo Nascimento (PSDB), Mário Nadaf (PV) e Chico 2000 (PR) - já se articulam para viabilizar a candidatura.

Da base de Emanuel, o republicano vê suas chances crescerem, mas os diálogos estão apenas começando. O PMDB, partido do prefeito eleito, por sua vez, não conseguiu conquistar nenhuma vaga. Emanuel, que foi vereador por dois mandatos, afirma que espera ter uma relação republicana com os vereadores visando o interesse da população. “Vamos pensar no interesse de Cuiabá”, desconversa.

O peemedebista foi eleito com 60.41% dos votos válidos, o que representa 157.877 eleitores. O tucano obteve 39.59% da preferência dos eleitores cuiabanos, sendo 103.483.

Câmara

A Mesa diretora é composta por cinco cargos, sendo que os mais importantes são o da presidência (poder da caneta) e da 1ª secretaria (ordenador de despesas). A tendência é que a disputa pela indicação dos dois cargos seja bastante intensa.

Cada vereador tem direito a um salário de R$ 15 mil, mais uma verba indenizatória no mesmo valor. O duodécimo anual é de aproximadamente R$ 45 milhões, R$ 3,7 milhões mensais. Do montante, R$ 1,4 milhão é gasto com a remuneração de servidores comissionados, outros R$ 376 mil vão para a conta dos 25 vereadores, além de R$ 633 mil para a remuneração de servidores efetivos.