Cabos eleitorais de Wilson recebem cheques sem fundo; grupo vai pagar

A coligação “Dante de Oliveira”, que teve como candidato derrotado a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB), aguarda repasse da Executiva Nacional do PSDB para uma parcela de pessoas que trabalharam na campanha do tucano e receberam com cheques sem fundo. Segundo assessoria, houve problema na transação do recurso realizada pela Nacional.

A informação do cheque sem fundo veio à tona em razão de pessoas que ocuparam cargos como recepcionistas, dentre outros, reclamaram do cheque ter voltado. A coligação espera reunir com todos os afetados até sexta (4) para informar da situação. Além disso, promete que até a próxima segunda (14) os problemas sejam resolvidos.

A coligação afirma também que o histórico de campanha de Wilson como candidato nunca houve situação dos que contribuíram para a candidatura ficarem sem receber.

Dívida campanha

Wilson apresenta o maior rombo de campanha. O candidato do PSDB recebeu R$ 1,3 milhão em doações e teve despesas na ordem de R$ 2,9 milhões, o que representa déficit de R$ 1,5 milhão.

Do total de despesas, R$ 916 mil foram pagas pela campanha do tucano. O maior gasto do candidato derrotado foi com a produtora dos programas eleitorais da TV. O tucano investiu R$ 600 mil. O maior doador foi seu próprio partido. O PSDB contribuiu com R$ 965 mil para a campanha eleitoral em Cuiabá.

Emanuel e Wilson encerram eleição com R$ 2,7 milhões em dívidas