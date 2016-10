Caciques perdem em Rondonópolis e Pátio é eleito novo prefeito com 36%

Com 36,22% dos votos, o deputado estadual Zé do Pátio (Solidariedade) é o novo prefeito de Rondonópolis. De acordo com a apuração total da eleição que acaba de ser finalizada, o parlamentar recebeu 39.352 para administrar o terceiro maior colégio eleitoral do Estado pelos próximos quatro anos.

A vitória de Pátio representa a derrota de dois fortes grupos políticos. De um lado o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) e o senador Wellington Fagundes, que apoiavam Percival. Do outro, Rogério Salles contou com o apoio do senador e ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), do deputado federal Adilton Sachetti (PSB) e do governador Pedro Taques (PSDB).

Com perfil populista, Pátio venceu o prefeito Percival Muniz (PPS), que buscava a reeleição e que também faz administração socialista. O novo prefeito chegou a ser cassado em 2012 juntamente com a vice, Marília Salles (PSDB), por decisão do TRE, sob a acusação de compra de votos após distribuição de 2,8 mil camisetas de forma ilegal.

Gilberto Leite/Rdnews Pátio é eleito prefeito de Rondonópolis com 36,22% dos votos e administrará a cidade pela 2ª vez

Candidato pela Coligação Desenvolvimentos para Todos (Solidariedade, PTB, PHS, PEN, PMN, PTN, PRTB, Rede, PMB), Pátio realizou campanha “franciscana”.

Até o início de setembro ele havia angariado apenas R$ 20 mil e sem registro de despesas. Do total, R$ 15 mil foram doados pelo próprio candidato.

No quarto mandato como deputado, a primeira atividade política iniciou em 1988, em Rondonópolis, onde se elegeu por três vezes consecutivas como vereador. Depois disso, em 1998, concorreu ao cargo de deputado estadual, no qual se reelegeu por mais dois mandatos.

No Legislativo municipal, Pátio deve contar com o apoio dos vereadores Vilmar Pimentel, Juary Miranda e Batista, todos da mesma sigla.

Vice

O empresário e professor aposentado da UFMT, Ubaldo Tolentino Barros (PTB), é o vice de Pátio. Ubaldo também é o presidente municipal do PTB e chegou a ser cotado para disputar a proporcional, mas foi escolhido para ocupar o cargo de vice. A escolha se deu de última hora, após várias articulações, que apontavam outros possíveis nomes ao posto. Quanto a apoiadores, Pátio disse em entrevista ao que contou com sua base política, a própria população e Deus.

Detalhes

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o eleitorado deste ano foi de pouco mais de 145 mil votantes, dos quais 26,9 mil se abstiveram; 6,5 mil anularam e 2,9 mil votaram em branco.

Amargando o segundo lugar ficou Percival Muniz (PPS) com 34.79%, o equivalente a 37.796 votos. Em terceiro aparece o nome de Rogério Salles (PSDB), com 27.54%, correspondente a 29.920 votos. Por último ficou Rubens Cantuário (Psol), com 1,45%, que em número representa pouco mais de 1,5 mil votos.

Durante a apuração, Percival, Rogério e Pátio oscilaram bastante. No momento em que mais de 50% das urnas estavam apuradas, a briga se acirrou entre Percival e Rogério, que seguiam com diferença menor que 1%. Com 70% das urnas apuradas, Pátio assumiu a liderança.