Câmara de Várzea Grande tem 52% de renovação; Calistro é mais votado

Mário Okamura Jânio Calistro é o vereador por Várzea Grande mais votado nestas eleições, com 2,83%

Das 21 cadeiras na Câmara de Várzea Grande 11 serão ocupadas por novos vereadores na próxima legislatura, o que representa uma renovação de 52,3%. No entanto, o número de parlamentares que conseguiram se reeleger foram 10 dos 14 que encararam às urnas neste domingo (2). Isto representa que 71,4% conseguiram se manter no Poder Legislativo.

Outros sete vereadores desta legislatura não disputaram a reeleição, dentre outros motivos por concorrer à majoritária como vice-prefeito, como foram os casos de Fábio Saad (PTC) e Miriam Pinheiro (PMB), que eram da chapa de Alan da Top Gás (PV) e Pery Taborelli (PSC), respectivamente.

Os demais que não disputaram o pleito foram Wanderley Cerqueira (PSD), Kalil Baracat (PMDB), Sumaia Leite (PTdoB), Waldir Bento (PMDB) e Maninho de Barros (PSD). O presidente do Legislativo Jânio Calistro (PSD) foi o mais votado com 3.658 votos, correspondentes a 2,83% do eleitorado. A votação expressiva o dá força para articular a eleição da Mesa Diretora, podendo manter-se à frente da Câmara no próximo ano.

O vereador Chico Curvo (PSD) vai para o sexto mandato e, com isso, se sagra o parlamentar com mais mandatos na Câmara. O social-democrata está há 20 anos no Poder Legislativo varzea-grandense.

Base

No ano que vem, a prefeita reeleita com 76% dos votos válidos Lucimar Campos (DEM) terá a maioria na Câmara. Dos 21 eleitos 12 fazem parte da coligação Pra Avançar e Melhorar (PP, PTB, PMDB, PR, PPS, DEM, PRTB, PHS, PSB, PRP, PSD, PCdoB e PTN). O partido da democrata também é o que terá mais representatividade no Parlamento, com cinco representantes.

Salário

Os vereadores eleitos receberão R$ 10,2 mil de salário e R$ 9 mil de verba indenizatória. O duodécimo que a Câmara recebe da prefeitura, neste ano, é de R$ 15,3 milhões.