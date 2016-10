Campanha chega à reta final do 2º turno com ataques e denuncismo

Assessoria Wilson volta a se dirigir a indecisos; programa é encerrado com denúncia sobre a Caramuru Alimentos

A campanha para prefeito de Cuiabá chega à reta final no segundo turno com os ânimos cada vez mais exaltados entre os candidatos Emanuel Pinheiro (PMDB) da coligação Um Novo Prefeito para uma Nova Cuiabá e Wilson Santos (PSDB) pela coligação Dante de Oliveira.

No horário eleitoral gratuito desta terça (25), o candidato tucano repete as provocações já dirigidas ao adversário, entre elas, se apresentando como o candidato que não foge de debates para mostrar que Emanuel não aceitou ir para o confronte de idéias com ele. Wilson também cola na imagem do prefeito Mauro Mendes (PSB), cuja sigla é aliada ao tucano, para mostrar que o “lado de lá agride o prefeito”, enquanto Mauro é parceiro de sua coligação. Além de mostrar reportagens em que Mauro atribui o fracasso da CAB ao ex-prefeito Chico Galindo (PTB), um aliado do adversário Emanuel, Wilson rasga elogios à gestão Mauro Mendes, afirma que “ele fez um grande trabalho” e promete que vai dar continuidade às obras de sua administração.

Alternando a mensagem entre o que fez enquanto prefeito e o que pretende fazer na próxima gestão, se eleito, o tucano destaca as obras da avenida das Torres e Eta Tijucal feitas em sua gestão e promete romper o contrato com a CAB na administração dos serviços de água e saneamento da Capital.

Wilson volta a se dirigir aos eleitores indecisos e o programa é encerrado com a reapresentação da denúncia sobre a Caramuru Alimentos, com áudio no qual o irmão de Emanuel, Popó, e a cunhada Bárbara, falam sobre o problema e Bárbara chega a chorar confessando ter medo de ser presa.

Emanuel

Ao iniciar sua apresentação, Emanuel se refere à denúncia feita por Wilson como “vazia e mentirosa” e cita o histórico de campanhas anteriores em que o tucano atacou, em 2004, Alexandre Cézar, e em 2008, o prefeito Mauro Mendes e sua família. “Em 2016, ele quer me atingir. Ele calunia, difama”, diz se referindo ainda ao debata na TV Record em que Wilson apresentou a denúncia contra a empresa de alimentos. “No debate, ele atribuiu a mim recebimento de propina de empresa de alimentos. Mas eu não recebi propina e meus advogados já entraram na justiça contra Wilson”.

Emanuel também mostra no programa nota emitida por promotores de justiça que repudia o áudio divulgado pelo por Wilson com denúncias que, supostamente, insinuam suposto envolvimento de um promotor em esquema de corrupção ligado à empresa de alimentos.

O peemedebista fez ainda um chamamento aos servidores públicos, “especialmente os coagidos”, para que dêem uma resposta nas urnas votando nele pela mudança. Emanuel faz referência, ainda, às pesquisas que o colocam em vantagem sobre o adversário e mostra uma estação de tratamento de esgoto de Cuiabá para mostrar que apenas 35% do esgoto é tratado na Capital. “Os outros 65% continuam poluindo as águas do rio Cuiabá”, afirma prometendo nova licitação para os serviços de água e esgoto da cidade.

Entre as propostas de sua gestão, Emanuel cita que vai ampliar unidades básicas de saúde para atender 80% dos usuários do SUS.