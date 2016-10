Candidato a prefeito é detido por boca de urna; TRE registra 43 prisões

Gilberto Leite Presidente Maria Helena Póvoas fez balanço sobre as primeiras horas da eleição em Mato Grosso

O candidato a prefeito de São Pedro da Cipa (a 149 km de Cuiabá), Ivo Martins Santana (DEM), foi detido neste domingo (2) por suspeita de boca de urna. A informação foi divulgada pela desembargadora Maria Helena Povoas, presidente do TRE, durante coletiva de imprensa.

No total, o tribunal registrou 43 prisões relacionadas ao pleito eleitoral em 38 municípios. Os que resultaram em prisões são, até o momento, por propaganda de boca de urna, desobediência e lesão corporal, além de compra de votos. Entre as cidades das ocorrências estão Várzea Grande, Poxoréu, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Tangará e Rondonópolis.

A presidente confirmou ainda que são realizadas rondas com carros descaracterizados para que os crimes sejam flagrados.

Conforme o divulgou na última quarta (28), a Segurança Pública disponibilizou um efetivo de 4.479 profissionais das forças de Segurança, entre Polícia Militar, Civil, Bombeiros e Politec estão atuando nos 1.479 locais de votação em Mato Grosso. O “Cadeião”, local onde são encaminhados os infratores, está funcionando no TRE. O plano de ações integradas que reúne também o Exército e as polícias Federal e Rodoviária Federal.

Foram flagrados ainda os seguintes crimes: tentativa de transporte ilegal de eleitores, compra de votos e brigas entre candidatos rivais e cabos eleitorais. Foi flagrado ainda um carro foi com uma maleta de dinheiro. E um eleitor foi preso em Várzea Grande por tirar foto na urna.

Santinhos

A desembargadora Maria Helena Póvoas, alertou os candidatos que autorizarem que sejam espalhados santinhos e outros materiais gráficos nas seções eleitorais e adjacências, o ato será enquadrado em crime ambiental.

“Nós iremos deflagrar uma segunda campanha para combater diretamente aqueles que ajudam a sujar a cidade. Dependendo do caso, eles podem ir presos”, disse a magistrada se referindo ao fato de que praticamente ninguém seguiu a orientação da campanha para combater o ato, chamada de “Candidato que joga santinho na rua não merece o seu voto”.

A magistrada afirmou ainda que várias autoridades policiais estão, "à paisana", espalhadas pelas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, além de municípios do interior, registrando tudo o que está acontecendo de irregular, inclusive, os materiais jogados no chão. Eles fazem fotos que devem servir como prova na hora da Justiça Eleitoral analisar o caso. “A Polícia Federal está disfarçada nas seções eleitorais registrando tudo”, disse.