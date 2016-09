Candidato à reeleição, Madureira tem o registro indeferido em VG

João Madureira (PSC), que tenta a reeleição como vereador por Várzea Grande, teve registro de candidatura indeferido pela juíza eleitoral, Ester Belém Nunes, da 20ª Zona Eleitoral do município.

A juíza acatou pedido de impugnação feito pelo Ministério Público Eleitoral. O órgão alega que João Madureira “sofreu uma condenação por improbidade administrativa, o que atraiu sanção de inelegibilidade para cargos eletivos”. João Madureira, por sua vez, argumenta que a decisão do Tribunal de Justiça ainda não transitou em julgado, ou seja, não está finalizada e ainda cabe recurso.

(..) "a decisão do TJ/MT, na qual o Ministério Público Eleitoral se apoiou para arguir a inelegibilidade, ainda não transitou em julgado. Que, inclusive, o STJ já reformou o acórdão mato-grossense e que essa última decisão deve prevalecer para aferição da inelegibilidade", diz trecho da defesa de Madureira.

O Ministério Público Eleitoral solicitou vistas dos autos, para que em diligência junto ao Tribunal de Justiça pudesse ter esclarecimento sobre o andamento do processo de inelegibilidade de Madureira. Por outro lado, ressalta que a Lei das Inelegibilidades 64/90 não exige o trânsito em julgado (conclusão do julgamento), mas apenas uma decisão de órgão colegiado, neste caso, o Pleno do TJ. "Muito embora tal decisão colegiada tenha sido objeto de recurso no STJ, e este a tenha reformado, houve interposição de recurso naquele Tribunal, o que faz que a decisão do TJ ainda tenha validade”, argumenta o MPE.

Tento em vista, os argumentos do Ministério Público Eleitoral, a juíza Ester Belém indeferiu a candidatura de João Madureira.

João disputava a candidatura na chapa encabeçada pelo candidato a prefeito deputado Pery Taborelli (PSC). Ele foi eleito vereador em Várzea Grande no pleito de 2012 e em 2014 foi suplente de deputado estadual. Em 2008, foi candidato, mas não conseguiu ser eleito. Um dos últimos projetos mais polêmicos do vereador foi para tornar facultativo o uso do cinto de segurança, com a justificativa de que o cinco acaba sujando as roupas dos trabalhadores que precisam se apresentar de forma impecável. O projeto, contudo, é inconstitucional.

