Candidato a vereador do PP morre depois de ficar uma semana na UTI

O candidato a vereador pelo PP, Elizeu Moreira Santos, o Elizeu Cachoeira, morreu neste sábado (10), depois de permanecer uma semana internado na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto Socorro de Barra do Garças. Ele sofreu um grave acidente no final da semana passada na BR-158 e foi encaminhado a unidade hospitalar com vários ferimento.

Elizeu, que residia no distrito de Vale dos Sonhos, a 64 km de Barra do Garças, trafegava pela rodovia quando perdeu o controle do veículo, um Ford Fiesta, rodou na pista e bateu em uma árvore. Socorrido por populares, o candidato foi internado na UTI do Pronto Socorro e sua morte chegou a ser anunciada no meio de semana, porém, ele resistiu até ontem.

Com a morte do candidato, que integrava a coligação "Wilmar Peres de Farias", o prefeito Beto Farias, candidato à reeleição pelo PMDB, cancelou todos os atos de campanha que realizaria nesse sábado, inclusive, uma caminhada no bairro Jardim Araguaia, a Cohab, que contaria com a presença do senador Wellington Fagundes (PR) e um mini-comício no mesmo bairro.

O prefeito lamentou a morte do candidato. Segundo ele, Elizeu vinha se dedicando a campanha como representante do distrito de Vale dos Sonhos. "Uma grande perda. Um companheiro que estava engajado na campanha e que estava somando com a nossa caminhada. Lamentamos muito, mas temos que respeitar os desígnios de Deus", disse Beto.

O corpo de Elizeu foi sepultado neste domingo (11), no cemitério Nova Jardim Barra, em Barra do Garças.