Candidato a vice de Saggin pede impugnação da chapa de Beto Farias

Divulgação Delmondes, vice de Saggin, alega abuso de poder econômico de Beto para justificar pedido de impugnação

O candidato a vice-prefeito da chapa do advogado Sandro Saggin, o empresário Fernando Delmondes (ambos são do DEM), apresentou na 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças, ação de impugnação contra a chapa do prefeito e candidato à reeleição, Roberto Farias (PMDB) e seu vice, Weliton Marcos (PR). Esse é o terceiro pedido de impugnação do registro de Beto Farias, porém, nesta ação foi incluído também o nome do candidato a vice-prefeito.

A justificativa apresentada pelo vice de Saggin é a mesma dos demais pedidos, de que o peemedebista foi alvo de condenação por abuso de poder econômico por uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2010, quando o prefeito concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados e está inelegível. À época, Farias concedeu uma entrevista a uma emissora de TV, e foi denunciado pelo advogado e candidato a deputado estadual, Cândido Teles.

Beto Farias foi condenado a três anos de inelegibilidade, recorreu no TSE e concorreu a Prefeitura de Barra do Garças em 2012, sendo eleito com 47,16% dos votos (14.238 votos) e se mantém no cargo, embora várias tentativas já foram feitas para afastá-lo da função de prefeito, todas, sem sucesso. Candidato à reeleição, o prefeito terá agora que enfrentar os pedidos de impugnações protocoladas por uma das chapas concorrentes e por um advogado.

Outro lado

A assessoria jurídica do peemedebista contesta as ações, afirma que Beto está elegível e apresenta certidão de elegibilidade da Justiça Eleitoral em Barra do Garças e mais recentemente, uma decisão do ministro Luiz Fux, do TSE, que suspendeu a inelegibilidade do candidato por meio de uma ação rescisória com pedido de tutelar antecipada, garantindo a sua participação nas eleições.

Os pedidos serão julgados pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral, Wagner Plaza Machado Júnior. Em todos os pedidos, a assessoria de Beto apresentou contestação.

Campanha

Além da disputa na justiça, os candidatos se enfrentam também no horário eleitoral gratuito que, em Barra do Garças, é levado ao ar em duas rádios AM e duas FM e quatro emissoras.