Candidato de Nortelândia é o mais velho de MT e já foi prefeito 2 vezes

Reprodução Alcenor tomou posse pela primeira vez em 1967

Caso seja eleito vice-prefeito de Nortelândia, Alcenor Barreto (DEM), pode chegar aos 90 anos no cargo e ser o membro do Executivo mais velho de Mato Grosso. Isso porque, dos 764 candidatos majoritários no Estado (382 a prefeito e 382 a vice), o mais velho é Alcenor. Ele completou 89 anos em 15 de julho.

Ele é candidato a vice na chapa encabeçada por Gervásio Quinteiro (DEM), denominada “Nortelândia com Saúde e Emprego”, que tem na coligação dos partidos PMDB, PT, PR, DEM, PSB e PSDB.

Alcenor foi prefeito da cidade por mais de uma vez. Tomou posse pela primeira vez em 1967. Em 1973 foi eleito vice de João Pereira dos Santos. Em seguida foi novamente gestor em 1977. Depois não foi novamente eleito, mas não há informação sobre possíveis candidaturas.

Hoje, o patrimônio de Barreto está avaliado em torno de R$ 3,8 milhões.

Por outro lado, o candidato a prefeito mais velho tem 77 anos, sendo Arnóbio Vieira de Andrade (PSD), por Marcelândia da coligação “Marcelandia não pode parar”, que agrega PSC, DEM, PSB, PRP e PSD. Arnóbio busca a reeleição. Ele é pecuarista e tem uma fortuna de R$ 24,2 milhões.

Outros candidatos na lista de mais velhos no Estado são vereadores de diversos municípios, que têm faixa etária dos 80 a 84 anos. As estatísticas são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).