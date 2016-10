Candidato derrotado receberá multa de R$ 53 mil pela Justiça Eleitoral

Gilberto Leite/Rdnews Sandro Saggin promete recorrer da decisão e afirma que está sofrendo perseguição da Justiça

O candidato derrotado à prefeitura de Barra do Garças, Sandro Saggin (DEM), foi multado em R$ 53 mil pela Justiça Eleitoral pela divulgação, às véspera da eleição, de uma pesquisa eleitoral sem o devido registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT). Além do ex-candidato, a condenação se aplica também a um site de notícias pela divulgação da suposta pesquisa.

De acordo com o juiz Wagner Plaza Machado Júnior, da 47ª Zona Eleitoral, as empresas que realizarem pesquisas de opinião relativas às eleições ou candidatos, são obrigadas a registrá-las com no mínimo cinco dias de antecedência, o que não ocorreu neste caso. O magistrado considerou que o conteúdo divulgado buscou favorecer o então candidato.

O juiz ressaltou também que "constata-se da matéria veiculado pelo jornal virtual representado, que este, não apresentou dados percentuais referentes aos candidatos ao pleito municipal, mas apresentou uma estimativa entre eles, através de sondagens", o que, segundo ele, é vedado por lei no período eleitoral.

Sandro Saggin apresentou defesa, porém, os argumentos foram rejeitados por Wagner Plaza que manteve a sentença condenatória. "Nós vamos recorrer por entender que não tivemos nenhum interferência neste caso. Assim como as demais multas foram revestidas no TRE em Cuiabá, vamos buscar nossos direitos por entender que estamos sendo vítima de perseguição da Justiça", disse o ex-candidato.

Além do candidato e do site, a coligação "Wilmar Peres de Farias", ingresso com ação contra um jornal de circulação mensal em Barra do Garças pela divulgação do mesmo conteúdo, onde mostrava o crescimento de Saggin na reta final da campanha e que a eleição seria decidida pelos "indecisos".