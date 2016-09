Candidato manda mensagem para mãe e lamenta morte do pai vídeo

O candidato a vereador Júlio da Power (PT do B) aguarda transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Mateus e deve ser submetido a cirurgia nesta manhã. Há a suspeita de que um dos pulmões foi perfurado durante a suposta tentativa de assalto durante uma caminhada eleitoral em Cuiabá.

Ele foi alvo de disparos de arma de fogo durante um ato político no bairro Sol Nascente, na Capital. Além dele, o pai, Custódio Alves Pereira, de 58 anos, foi baleado também, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os dois foram levados para o hospital São Matheus. Júlio da Power atingido com um tiro no peito e segue internado.

Em um vídeo gravado dentro do hospital, ele manda mensagens para mãe. “A gente perdeu a nossa riqueza mãe. É muito ruim, a senhora não imagina o tanto que estou sofrendo. Preciso que a senhora seja forte para nos ajudar. Eu vou cuidar da senhora pelo resto da minha vida”, afirma o candidato a vereador, que se emocionou durante a gravação, enquanto ainda estava aguardando seguir para o centro cirúrgico.

“Eu estou bem, sofrendo muito pelo meu pai, você sabe que ele era a nossa riqueza, seja forte, seja forte”, pediu a vítima. Ao ficar sabendo da morte do marido e dos ferimentos do filho, a mãe de Júlio da Power passou mal e teve de ser encaminhada para o hospital Amecor, na Avenida do CPA.

Família indignada

"A gente perdeu a nossa

riqueza mãe. É muito ruim,

a senhora não imagina o

tanto que estou sofrendo"

O irmão do candidato, Fábio Júnior Maia, o Fábio Piu Piu - que é irmão do candidato a vereador Júlio Power (PTB) - disse em vídeo que o cara que efetuou os disparos não pensou em ninguém. Fábio foi candidato nas eleições do ano passado.

“Ele atirou em todo mundo que estava lá. Para ele, não importava. Ele não tinha alvo. O alvo dele era ganância pela pulseira e o dinheiro fácil, que iria conseguir. Agora, estou aqui com o meu pai morto. E tendo a triste e pior missão da minha vida, que é enterrar meu pai”, lamentou.

Fábio não acredita em atentado político ou crime de acerto de contas; “Não é crime político. A nossa política não tem o costume de matar ninguém. Aqui se fala mal, mas ninguém mata ninguém”, disse.

Indignado pela arma do crime ser uma pistola nove milímetros, o irmão do candidato disparou sobre a real situação de violência que a sociedade vive. “Se é pistola nove milímetros, nosso estado está falido. Porque é uma arma de guerra usada pelo Exército de Israel na mão de moleque lá no Sol Nascente é inacreditável”, questiona.

Criança

A outra vítima é um menino de 12 anos, primo da candidata Laura Abreu (PT), que estava brincando em uma quadra esportiva perto de onde ocorriam os disparos e foi atingido no peito. Depois de receber atendimento na Policlínica do Planalto, foi removido ao pronto-socorro da Capital. Segundo a família, ele não corre risco de morte.

Segurança

Por meio de nota a Sesp informou que a Polícia Militar está vasculhando toda a região do bairro Sol Nascente na tentativa de localizar o responsável pelos disparos. Todo um a aparato está envolvido na tentativa de captura do suspeito envolve oito viaturas do 3º Batalhão da PM e sete viaturas da Rotam, além do serviço de inteligência da PM e de três unidades especializadas da polícia judiciária civil (DHPP, DERF e Diretoria de Inteligência).