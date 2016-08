Candidato não teme desgaste pela RGA e espera ter apoio de servidores

JLSiqueira/ALMT Como líder do governo, Wilson foi o articulador do pagamento parcelado da RGA na Assembleia

O candidato à Prefeitura de Cuiabá pela coligação “Dante de Oliveira”, Wilson Santos (PSDB), afirmou que espera ter o apoio dos servidores públicos, em razão de seu histórico de respeito à categoria do funcionalismo quando foi prefeito de Cuiabá em duas oportunidades.

Wilson disse que não teme eventuais reflexos negativos de sua imagem perante os servidores públicos estaduais, em razão de sua atuação como líder do governo na Assembleia Legislativa, durante a discussão sobre o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA). Ele foi o articulador do pagamento parcelado do benefício. O projeto foi aprovado pelo Legislativo em julho passado. “Eu fiz uma defesa consciente na Assembleia. Eu sei a realidade da economia de Mato Grosso. A situação do Estado é grave. No primeiro ano, o governador Pedro Taques pagou a RGA integral. No segundo, 25 governadores pagaram zero. Mesmo assim, Mato Grosso vai pagar 7%, podendo chegar aos 11,28%”, afirmou.

Wilson reforçou que, como líder do governo, teve que apoiar as decisões do governador e lembrou de sua trajetória de valorização do servidor. “Eu era líder do governo. Hoje, as pessoas têm que me olhar como prefeito de Cuiabá. Nunca atrasei salário, implantei a data-base para pagamento da RGA, paguei todas elas, reajustei o salário dos professores e criei o plano de cargos, carreiras e salários para a grande maioria das categorias”, afirmou.

Em sua gestão, também foram destinados R$ 162 milhões ao pagamento de salários atrasados relativos a 11 anos, de gestões anteriores. ”Eu poderia ter colocado esse dinheiro em asfalto, creche, hospitais, UPAs, PSFs, mas eu o tirei para priorizar o social humano. Então, peço que os servidores façam essa comparação e vejam minha atuação como prefeito de Cuiabá”, completou o candidato.e siglas: PSDB, PMDB, PRP, PSD, PSC, PV e DEM. (Com Assessoria)