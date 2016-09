Candidato único, prefeito busca voto para reduzir abstenções de até 25%

Gilberto Freitas Cebola pontua que envolvimento do eleitor é importante também para o processo democrático

A condição de candidato único a prefeitura de Nova Xavantina, na região do Vale do Araguaia, não tranquiliza o prefeito João Batista Vaz da Silva, o Cebola (PSD). O social-democrata está “gastando” sola de sapato com atividades diárias para garantir o respaldo do eleitor nas urnas. Aproveita as horas do período permitido pela Justiça Eleitoral para sair a campo.

Com 15 mil eleitores, Nova Xavantina tem o hábito, segundo cálculos do prefeito, de registrar um índice de abstenções na casa dos 22 a 25%, como ocorreu nas eleições de 2012 e a meta é reduzir esse índice e garantir a presença do eleitor no dia da votação.

“Estamos promovendo caminhadas diariamente e participando de reuniões dos vereadores para apresentar o plano de governo e a receptividade tem sido boa. Isso nos deixa confiantes pelo envolvimento do eleitor, que assimilou o projeto de candidatura única e tem mostrado interesse em discutir os problemas da cidade”, disse Cebola.

Como o expediente ao público na prefeitura é das 12 às 18 horas, o candidato tem aproveitado o período da manhã e à noite para fazer campanha. “No horário de funcionamento da prefeitura estou cumprindo o que legislação determina como gestor, atendendo a população e administrando o município. Em momento algum deixei de cumprir com as minhas obrigações”, disse o prefeito, não concordando que sua situação seja cômoda por não ter adversários.

Eleição silenciosa

Em Nova Xavantina, pelo fato de existir apenas uma candidatura a prefeito, o silêncio tem prevalecido nas eleições com a ausência de carros de som nas ruas, fogos e horário eleitoral na TV. A campanha está sendo feita somente com a distribuição de santinhos e muita conversa. “É na botina. Caminhando e conversando com as pessoas”, diz João Cebola.

O prefeito assumiu a prefeitura em 13 de janeiro desse ano com a renúncia do prefeito Gercino Caetano Rosa (PSD), que já estava no exercício do segundo mandato e não poderia mais concorrer.