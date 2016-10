Assessoria Emanuel escolheu Centro Histórico da Capital para realizar caminhada como último ato de campanha

Neste sábado (1º), os candidatos ao cargo de prefeito de Cuiabá se dedicaram ao "corpo a corpo". Alguns percorreram avenidas da Capital, outros optaram por andar nos bairros mais afastados e visitar eleitores indecisos. Hoje é o último dia em que a Justiça Eleitoral permite a realização de campanha política. A eleição ocorre neste domingo (2).

O candidato Emanuel Pinheiro (PMDB) escolheu o Centro Histórico da Capital para realizar uma caminhada como último ato de campanha neste 1º turno. Acompanhado pela esposa Márcia Pinheiro, o vice Niuan Ribeiro (PTB) e pela comitiva de apoiadores e candidatos a vereador pela coligação, Pinheiro iniciou o percurso às 9h na Praça Rachid Jaudi e finalizou às 11h50 na Praça Ipiranga.

Wilson Santos (PSDB), por sua vez, realizou caminhada no período da manhã no bairro Tijucal e, em seguida, realizou ato semelhante na avenida Carmindo de Campos. Após almoçar no shopping Popular, realizou mais uma caminhada no bairro Praeirinho e, ao final da tarde deve acompanhar a final do Campeonato Praeirinho, seguindo para mais duas caminhadas nos bairros Parque Cuiabá e Jardim Vitória. O final do dia será reservado para reuniões internas.

O Procurador Mauro (PSOL) optou por dedicar todo o sábado para realizar visitas aos eleitores indecisos que solicitaram o encontro. Entre os bairros visitados pelo candidato estão o residencial Coxipó, Itapajé, Pedra 90, Três Barras, CPA 4, Dom Aquino e Tijucal.

Julier Sebastião (PDT) dedicou toda a manhã a uma caminhada na avenida Carmindo de Campos e almoçou com familiares. No período da tarde o pedetista participará de uma carreata no bairro Tijucal e fará visita a alguns eleitores. Ao final do dia, deve participar de algumas reuniões internas.

A candidata Serys Slhessarenko (PRB) aproveitou este sábado para visitar amigos e eleitores. Renato Santana (Rede) deve participar de uma caminhada na feira do bairro Tijucal, a noite.