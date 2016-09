Candidatos abordam na televisão segurança, saúde e feitos realizados

Reprodução Wilson aproveitou horário eleitoral gratuito para recordar as ações realizadas quando foi prefeito

Os candidatos à prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) e Serys Slhessarenko (PRB) abordaram a saúde e segurança pública, respectivamente, no horário eleitoral veiculado nesta quinta (1º de setembro), pela manhã. Wilson Santos (PSDB), por sua vez, recordou as ações feitas como prefeito. Julier Sebastião (PDT), Procurador Mauro (Psol) e Renato Santtana (Rede) exibiram o mesmo programa veiculado ontem (31) de manhã.

No início do programa, Serys prometeu transformar o antigo Pronto-Socorro em hospital materno infantil, quando o novo hospital estiver pronto. Ela salientou que Cuiabá é a única Capital que não tem hospital infantil-materno. “Serei a primeira mãe e mulher prefeita de Cuiabá. As mulheres têm a sensibilidade”, salienta a candidata.

O tucano, por sua vez, lembrou os cinco anos e três meses que comandou Cuiabá, antes de deixar a prefeitura para disputar a eleição ao governo, em 2010. Elencou a construção da ETA Tijucal, avenida das Torres como os principais feitos. Ao final do programa, no local do novo pronto–socorro, o governador Pedro Taques (PSDB) afirma que Wilson é o candidato mais competente para concluí-lo.

No programa do peemedebista, uma mulher aparece chorando em razão do desaparecimento da filha. A cena ilustra o projeto de lei aprovado na Assembleia, de autoria do candidato, para alerta sobre crianças que estão desaparecidas. Conforme Emanuel, o objetivo é divulgar de forma maciça o sumiço, assim como aumentar as chances de achar a criança.

Julier, por sua vez, mostrou sua trajetória de vida. Ressaltou que vem de família humilde e com muita dificuldade conseguiu chegar ao cargo de juiz federal, por onde exerceu por 19 anos. O pedetista acredita que sua atuação na magistratura dá credibilidade para ser prefeito.

O candidato procurador Mauro afirma que aceitação é boa pela população, mesmo com campanha modesta. Já no programa de Renato, a porta-voz nacional da Rede, ex-senadora Marina Silva, pede voto para o candidato.