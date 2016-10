Reprodução Programa do tucano desta 3ª foi mais curto em decorrência de uma determinação da Justiça Eleitoral

No segundo dia de propaganda eleitoral gratuita exibida no Rádio e na TV, os candidatos Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB) levaram ao ar nesta terça (11), programas mais amenos, mas sem deixar de lado alfinetadas já conhecidas.

Com ritmo mais calmo e música de perseverança ao fundo, Wilson começa sua peça eleitoral. O locutor dá sinais de que o programa seria propositivo, e de fato foi. Mas novamente, a candidatura de Emanuel foi ligada ao ex-governador Silval Barbosa, acusado de roubar milhões em esquemas de corrupção.

“É tempo de perguntar se vale à pena arriscar tudo o que conquistamos até hoje apostando na aventura de um grupo que trouxe enormes prejuízos para a cidade”, dizia o narrador.

As propostas de melhorias vieram depois que o tucano agradeceu os votos que o levaram ao segundo turno. Wilson lembrou a construção da avenida das Torres, que segundo o programa, beneficiou mais de 100 mil pessoas. Pedro Taques também apareceu pedindo voto ao candidato do PSDB. Taques destacou que obras, como a do Hospital São Benedito, o novo Pronto-Socorro, a pavimentação da avenida do CPA, Prainha e Fernando Correa foram possíveis graças à parceria com o governo do Estado.

O programa do tucano desta terça foi mais curto em decorrência de uma determinação da Justiça Eleitoral. Wilson perdeu 1 minuto e 4 segundos. Segundo a decisão, ele teria ofendido a honra do adversário Emanuel Pinheiro, na primeira peça exibida neste segundo turno.

Juiz critica Wilson por ataques contra Emanuel e reduz programa eleitoral

Emanuel abriu o programa mostrando o corpo a corpo em alguns bairros de Cuiabá. No programa do peemedebista, médicos falaram sobre a saúde municipal. Um até apontou o caos no setor na época em que o oponente, Wilson, comandou a cidade, em 2009.

Nessa linha, Emanuel disse que já no primeiro ano de mandato irá construir o primeiro hospital materno infantil, onde hoje, é o atual Pronto-Socorro. Além de prometer que dará continuidade às obras do novo Pronto-Socorro, Emanuel termina chamando os eleitores para os próximos programas, quando temas com Segurança e Transporte público serão abordados.

O peemedebista também deu destaque ao apoio do senador Wellington Fagundes (PR), de Neri Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e do ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP).