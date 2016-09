Candidatos amenizam os discursos e pedem voto no último dia na TV

Reprodução Programa de Emanuel , ensina o eleitor a votar. “Aperte 1 e aperte 5. Vote no candidato ficha limpa"

Presença de familiares e apelos emocionais marcaram o último programa exibido pelos candidatos no horário eleitoral gratuito em Cuiabá. O espaço foi aberto pela candidata Serys Slhessarenko (PRB) com depoimentos da filha e manifestação de apoio de diversos membros da família. Serys afirma que vai cuidar das pessoas em Cuiabá com o mesmo zelo que cuidou da sua própria família.

Renato Santtana (Rede) reforça o pedido de voto para ser prefeito com depoimento da ex-senadora Marina Silva, idealizadora da sigla no país.

Wilson, além de depoimentos que reconhecem os serviços já prestados por ele quando prefeito, como ex-alunos do CuiabáVest e do Siminina, aposta nos reforços familiares, com mensagem da ex-primeira dama, arquiteta Adriana Bussiki, e de personalidades políticas da Capital, como o ex-governador Frederico Campos, o governador Pedro Taques, a mais famosa quituteira cuiabana, Dona Eulália.

O secretário estadual de Planejamento, Gustavo Oliveira, também pede voto para Wilson, seguido pelos vereadores Toninho de Souza, Onofre Júnior, e o ex-vereador Evento Pop.

O próprio Wilson encerra a mensagem pedindo o apoio do eleitor para continuar os avanços da gestão do prefeito Mauro Mendes (PSB). Com uma frase de impacto, o tucano encerra afirmando que “a vida não vale nada se não tiver sacrifício”.

O programa do candidato do PMDB, Emanuel Pinheiro, usou a fórmula básica do ensinar a votar já no início da mensagem. “Aperte o 1 e aperte o 5. Ao ver Emanuel Pinheiro e Niuam Ribeiro, aperte a tecla Confirma e vote no candidato ficha limpa para ser prefeito de Cuiabá. Na sequência, depoimentos de populares elogiam propostas de Emanuel para a cidade, como o Programa Anjos da Guarda e novo Pronto Socorro.

Emanuel afirma que chega revigorado ao final da campanha e lamenta que seus adversários tenham feito provocações e ataques contra seu projeto de ser prefeito de Cuiabá. “Em 2004, Wilson atacou Alexandre César, em 2008, fez duras críticas ao prefeito Mauro Mendes e sua família e agora tenta fazer comigo o que fez com os outros adversários, e ainda, colocando um candidato laranja para me atacar”, disse. O programa encerra com homenagem ao pai do candidato a vereador Júlio da Power, Custódio Alves Pereira, morto com seis tiros durante passeata política pelas ruas da cidade nesta quarta.

Julier também trouxe depoimentos do pai e da mãe para engrandecer sua luta e carreira na vida pública. Ele destaca que sempre estudou em escola pública. “Hoje entrego em suas mãos tudo o que vivi e aprendi. Não venda seu voto. Não se deixe levar por pesquisas falsas. Acredite! Vamos mudar a história da nossa cidade”, diz.

Procurador Mauro (Psol) cita que “é com o coração cheio de esperança e com as mãos limpas que chego ao final dessa campanha. Estamos a poucos dias de mudar a história de Cuiabá. Tenho a certeza que serei incansável na missão de honrar o seu voto”, declara.