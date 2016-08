Candidatos com menores tempos de TV chamam eleitor para redes sociais

Reprodução Serys tem direito a tempo ce 38 segundos para passar mensagem em programa de televisão

Os candidatos considerados “nanicos” – Procurador Mauro (Psol) e ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB), possuem os menores tempos de TV e Rádio.

Procurador Mauro abriu o horário gratuito chamando o público para o Facebook para uma transmissão ao vivo na rede social. O socialista aproveitou seu tempo de 15 segundos para alfinetar os outros candidatos que possuem maior tempo de TV e rádio.

“Olá, Cuiabá. Temos apenas 15 segundos, enquanto nossos adversários tem mais tempo. Estaremos ao vivo agora na nossa página no Facebook. Espero você para dialogar sobre o futuro de Cuiabá”, disse o candidato no primeiro dia de propaganda na TV ao som de lambadão.

Na sequência, Serys Slhessarenko (PRB), que tem direito a 38 segundos, comentou em seu primeiro programa eleitoral que veio de uma família humilde e chamou o público para as próximas transmissões.

O candidato Renato Santana (Rede) utilizou seus 14 segundos para apresentar seu vice-prefeito, Salvy Bosco de Rezende, e assim como Procurador Mauro, também deu destaque para suas redes sociais. O candidato se intitulou como “o prefeito da nova geração”. Renato nas últimas semanas "caiu" em buraco para mostrar como estão as ruas de Cuiabá. O vídeo do candidato no buraco circula nas redes sociais.