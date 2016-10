Candidatos duelam em debate; CAB, aliados e troca de acusações no foco

Rádio CBN Emanuel Pinheiro e Wilson Santos em debate mediado pela jornalista Michely Figueiredo na CBN

Os candidatos a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) voltaram a trocar acusações no primeiro debate deste segundo turno, realizado pela Rádio CBN Cuiabá, nesta terça (18).

O clima foi tenso durante os quatro blocos, tanto no estúdio, quanto nos bastidores.

Diante disso, direitos de respostas foram concedidos para ambos. Por muitas vezes, o peemedebista, inclusive, evitou o confronto.

Por cinco vezes, abriu mão da réplica, ao dizer “sem comentários”, evitando a tréplica do tucano. A postura, segundo o marqueteiro Antero de Barros, foi definida em conjunto e foi estratégica.

Boa parte do debate foi dedicada ao ex-prefeito Chico Galindo (PTB), que hoje apoia Emanuel. Acontece que o PTB, comandado por Galindo, é um dos principais financiadores da campanha de Emanuel. Hoje com o peemedebista, o ex-gestor foi vice de Wilson e se efetivou no comando do Palácio Alencastro em 2010, quando o tucano deixou a prefeitura para disputar, sem sucesso, o governo.

Coube ao petebista conceder à CAB Cuiabá os serviços de saneamento básico. A "paternidade" da concessão, inclusive, foi bastante debatida. Emanuel tentou imputar a pecha a Wilson que jogou o fardo em Galindo. Depois, questionou acerca do fato do PTB, de Galindo, ser um dos maiores financiadores da campanha de sua campanha e se isso teria relação com a manutenção da CAB, caso seja eleito. “Me assusto quando vejo arrecadação que PTB, do Galindo. A CAB comigo não fica. Qual relação com Galindo?”, questionou.

Emanuel, por sua vez, disse o PTB doa para sua campanha, assim como outros partidos fazem - citando PR e PMDB. Afirmou ainda que foi Wilson quem trouxe o ex-prefeito para Cuiabá, já que era seu aliado. Emanuel afirmou ainda que se existe a CAB foi em razão da parceria Wilson e seu ex-vice, quando ocupava o cargo de vice.“ O senhor concordava com Galindo. Grande responsável pelo retrocesso. A verdade tem que ser colocada”, explica o peemedebista referindo-se a uma matéria do em que Wilson assume os erros e acertos do petebista.

O tucano, por sua vez, chegou assumir o erro de tê-lo de vice, justificando que não o conhecia. Depois, disparou que Emanuel já conhece Galindo e mesmo assim o tem como aliado. “Sabendo de tudo isso por que traz Galindo para o seu lado? Eu não tinha conhecimento, agora o senhor sabe. Ele é grande articulador financeiro”, sustentou.

Emanuel voltou a ler a matéria do em que Wilson assume os erros da gestão de Galindo à frente da prefeitura. “Você é o pai do Galindo e agora quer deserdar o filho, assuma”, rebate.

Ataques

Ao longo das acusações, o tucano voltou a dizer que o colega de Assembleia pertence ao grupo do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), e dos ex-secretários de Fazenda Eder Moraes e Marcel de Cursi, todos presos acusados de corrupção. Emanuel, por sua vez, disse que Wilson era ficha suja e respondia a processos por improbidade administrativa.

Em ambos os casos os candidatos obtiveram direito de resposta. O ex-prefeito sustou que não era ficha suja, uma vez que não possui condenação em segunda instância. “Assumo que respondo processo, ele corre desesperado, corre dos debates, fugindo tempo todo. Precisa do debate, a população quer saber de PSF, melhorar educação. Está agressivo, mas o galo é de chegada, to chegando. Não sou ficha suja como você não é. Galindo está com você, trate-o bem”, explica.

Já Emanuel afirmou que é político ligado à população e que apenas responde pelos seus atos. “ninguém coloca cabresto em mim. Meu compromisso sempre foi com a população”, salientou.

Houve ainda "troca de gentilezas" em relação ao pagamento do FAP. Wilson acusou Emanuel de receber o benefício aos 30 e "poucos" anos. Emanuel disse que tem direito e que isso não mancha a sua imagem, como não macula a do ex-governador Dante de Oliveira, que dá nome à coligação do tucano e também ganhava a pensão.

Na tréplica, Wilson disse que não há como comparar as duas trajetórias e a contribuição do ex-governador, já falecido, com a dada por Emanuel.

O peemedebista, por sua vez, lembrou que Wilson chamou os servidores de "vagabundos", faltando com respeito. O tucano respondeu que tudo não passa de uma maldade do adversário e fez questão de ressaltar que, quando assumiu a gestão, conseguiu regularizar o pagamento dos servidores.

Propostas

Em relação às propostas, ambos afirmaram categoricamente que não vão permitir que a Cab continue à frente do saneamento de Cuiabá. Prometeram ainda investir pesado na rede de atenção básica de saúde, além de concluir o novo pronto-socorro.