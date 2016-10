Candidatos fazem caminhada e corpo-a-corpo no centro de Cuiabá

Gabriele Schimanoski Assim como no primeiro turno, Wilson vai votar acompanhado pelo governador Pedro Taques e a esposa Adriana Bussiki

À véspera da eleição, que ocorrerá amanhã (30), os candidatos a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos fazem caminhada pelo Centro de Cuiabá. Enquanto o tucano visita trabalhadores, o peemedebista concentra-se na praça Rachid Jaudy para dar início à passeata. Além disso, Wilson irá realizar arrastões pelos bairros de Cuiabá.

À noite o tucano irá se reunir com a equipe de campanha para fazer avaliação e finalizar a estratégia para os fiscais da coligação nos pontos de votação. “Temos muitos indícios de compra de votos. Entramos já na Justiça”, afirma ao .

No dia da eleição, amanhã (30), Wilson irá votar às 8h na Escola Antônio Epaminondas, no bairro da Lixeira, acompanhado do governador Pedro Taques (PSDB). Após isso, Wilson deve percorrer vários locais de votação até as 17h, quando encerra e inicia a apuração dos votos.

Em relação ao balanço da campanha, Wilson avaliou como positiva e que sempre esteve em “temperatura normal”, no entanto, com a proximidade da eleição o clima esquenta. “E quem ganha com isso é o eleitor, que tem direito de saber de tudo. A verdade precisa vir à tona”, ressalta.

O ex-prefeito explica também que não se sentiu incomodado com o episódio ocorrido com seu irmão Elias Santos, que foi gravado ameaçando os servidores comissionados de serem demitidos caso não fossem a uma reunião de Wilson. “Meu irmão errou feio e o governador agiu corretamente (ao demiti-lo da Metamat). Não tenho compromisso com erro. Campanha é isso, debate foi importante para esclarecer tudo ao eleitor que é quem decide aquele que vai cuidar por quatro anos do dinheiro e da vida da população”, explica.

Emanuel, por meio das mídias sociais, afirma que até o final da campanha é preciso continuar pedindo voto, apesar de aparecer com 22 pontos à frente do adversário, conforme pesquisa realizada pelo Ibope.

“Não vamos sossegar, descansar. Com determinação, humildade vamos fazer corpo a corpo, pedir votos para família, amigos, vizinhos, colegas até às 17h de domingo. A partir daí esperamos manifestação positiva do povo cuiabano”, afirma o peemedebista acompanhado pelo candidato a vice-prefeito Niuan Ribeiro (PTB). Emanuel irá votar às 9h, no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

Conforme assessoria do candidato, o peemedebista vai acompanhar o início da apuração dos votos com a família e membros da equipe de campanha. Após isso, deverá seguir para o Centro de Eventos do Pantanal para verificar o final da contagem dos votos.