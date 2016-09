Candidatos intensificam contatos e ampliam atos na disputa à prefeitura

Assessoria Saggin chegou a realizar dez reuniões por dia

O encurtamento da campanha eleitoral deste ano fez com que os candidatos a prefeito de Barra do Garças adotassem estratégias semelhantes para se aproximar do eleitor. Caminhadas, reuniões e minicomícios nos bairros tem sido a forma usada por eles para aproveitar o curto tempo que tem até 2 de outubro. Os grandes comícios foram praticamente abolidos.

Neste sábado (17), o candidato à reeleição, Beto Farias (PMDB), promove seu segundo comício no bairro Santo Antônio, o mais populoso da cidade. O peemedebista já havia realizado o primeiro no mesmo bairro, porém, tem focado a sua campanha com a realização de quatro a cinco reuniões diárias nos bairros e empresas.

O candidato Sandro Saggin (DEM), também adotou ritmo semelhante e já chegou a ponto de realizar até dez reuniões por dia, incluindo também caminhadas, minicomícios e visitas às empresas. O democrata aguarda a presença do governador Pedro Taques (PSDB) para promover um grande comício com a participação dos demais apoiadores e candidatos a vereador.

Já o candidato do PT, Odorico Ferreira Cardoso, Professor Kiko, mesmo com estrutura menor, está investindo pesado na sua campanha com o contato direto com o eleitor dividindo em visitas às empresas pela manhã, caminhadas nos bairros à tarde e à noite. “Esse tem sido o nosso ritmo, discutindo nossas propostas e ouvindo sugestões da população. É uma campanha pés no chão, mas com a certeza de que outra Barra do Garças é possível”, disse o petista.

Além da campanha nas ruas, os candidatos ainda estão arrumando tempo para a gravação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, aproveitando ao máximo o espaço disponível para levar suas mensagens aos lares de Barra do Garças.