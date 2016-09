Candidatos não alavancam recursos e principais doações são das siglas

Reprodução Os 6 candidatos à Prefeitura de Cuiabá enfrentam dificuldades para angariar recursos na campanha

Os candidatos a prefeito de Cuiabá têm encontrado dificuldade para arrecadar recursos para a campanha eleitoral deste ano. Conforme o balanço parcial das prestações de contas do TRE, as principais doações advêm do fundo partidário. Alguns chegam a tirar do próprio bolso, como o caso do ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT) que desembolsou R$ 160,5 mil.

O deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB) recebeu R$ 652 mil do diretório estadual do partido. O repasse representa 81,5% do total de quase R$ 800 mil, o que dá o topo do ranking quando se trata de receitas. O problema é que o candidato já gastou quase o triplo do valor arrecadado. Além do diretório, os principais doadores da campanha são Rhayanna Borges Tiago Zanetti, que disponibilizou R$ 12 mil, e Carlos Roberto Ghiorzi com R$ 5 mil. Rhayanna, inclusive, figura na lista de despesas, pois contribuiu com oferta de imóveis.

Julier, por sua vez, recebeu R$ 100 mil da executiva nacional. Além do próprio pedetista, constam como principais doadores Edilson Guermand de Queiroz e Divino Célio Carceiro que contribuíram, respectivamente, R$ 29 mil e R$ 18,8 mil. Até o momento, a arrecadação total do ex-juiz é de R$ 446,2 mil. Destes R$ 217 mil já foram gastos. A contribuição do diretório em relação ao total de receita fica em 22%.

Assim como os demais candidatos, o deputado estadual licenciado e ex-prefeito, Wilson Santos (PSDB), arrecadou R$ 300 mil da direção nacional, o que representa 75% dos R$ 400 mil arrecadados. A principal doadora foi Helena Lucia Barros Nigro com R$ 50 mil. Em seguida, aparece Adriana Maria de Oliveira Taveira Arruda que disponibilizou R$ 2,5 mil. O tucano gastou R$ 1,1 milhão.

Dos R$ 297,7 mil doados para campanha da ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB), R$ 290 mil são oriundos da executiva nacional da legenda. O valor é 97% do montante arrecadado. Serys recebeu apenas três doações de pessoa física, sendo R$ 3,5 mil de Ercinho de Almeida Lara, e R$ 2,2 mil Felipe Matheus Soares Falcão Ribeiro. Alrian Maria de Barros de Oliveira doou R$ 2 mil. A candidata contabilizou nas despesas R$ 309 mil.

A campanha eleitoral do Procurador Mauro (Psol) recebeu 100% das doações do diretório estadual. Foram doados R$ 108 mil. Na prestação de contas do candidato ainda não foi contabilizado nenhum gasto.

Com campanha “franciscana”, o historiador Renato Santtana (Rede) obteve a maior contribuição da esposa Wellen Candido Lopes, que doou R$ 6 mil. Rafael Costa Neves repassou R$ 1 mil. O diretório estadual do Rede ofereceu apenas R$ 615. Do total de recursos angariados, R$ 5,2 mil foram gastos.

Emanuel arrecada R$ 726 mil e gasta mais que o triplo; confira balancetes

Reforma eleitoral

A reforma eleitoral realizada no ano passado proibiu pessoas jurídicas de doarem para os candidatos. As empresas eram a principal fonte arrecadadora de campanhas eleitorais, que eram milinárias, tanto que o teto do valor que pode ser gasto, de R$ 9 milhões em Cuiabá, é com base no montante gasto na campanha passada. Com o veto, o candidato só poderá receber recurso de pessoa física e do Fundo Partidário.